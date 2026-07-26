Νεκρός είναι ο φερόμενος ως δράστης της χθεσινοβραδινής επίθεσης με αυτοκίνητο εναντίον του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί για τον εορτασμό της αφιερωμένης στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ Ημέρας της Οδού Christopher, σύμφωνα με την αστυνομία του Βερολίνου. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο 21χρονος Αμπντούλ Μπαλούτ σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στην περιοχή του Σπαντάου, στα βoρειοδυτικά όρια του Βερολίνου.

«Ο ύποπτος για τη χθεσινή επίθεση στο Γκρόσερ Τίργκαρτεν του Βερολίνου εντοπίστηκε περίπου στις 18:00 (19:00 ώρα Ελλάδας) στην περιοχή Σπάνταου. Σύμφωνα με την προκαταρκτική ενημέρωση της αστυνομίας, ο άνδρας φέρεται να κινήθηκε εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας με μαχαίρι ή άλλο αιχμηρό όπλο, με αποτέλεσμα οι ειδικές δυνάμεις SEK του Βερολίνου να ανοίξουν πυρ. Παρά τις άμεσες προσπάθειες διάσωσης, υπέκυψε στα τραύματά του επί τόπου».

Gegen 18 Uhr konnte der Tatverdächtige des gestrigen Anschlags im Großen Tiergarten in einer Kleingartenanlage in #Spandau lokalisiert werden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll er mit einer Stichwaffe auf unsere Einsatzkräfte zugelaufen sein, daraufhin kam es zum polizeilichen… pic.twitter.com/ncslEZom7N — Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 26, 2026

Ο δράστης της επίθεσης, Αμπντούλ Μπαλούτ (Αστυνομία Βερολίνου).

Μια τεράστια επιχείρηση ανθρωποκυνηγητού για τον ύποπτο δράστη, στην οποία συμμετείχαν εκατοντάδες αστυνομικοί, βρισκόταν σε εξέλιξη από τη στιγμή της επίθεσης, η οποία σημειώθηκε χθες το βράδυ γύρω στις 10 μ.μ. τοπική ώρα.

Για «τρομοκρατική ενέργεια» έκανε λόγο νωρίτερα ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ, αναφερόμενος στην επίθεση και προειδοποίησε για τον κίνδυνο ο δράστης να βρει μιμητές. Σύμφωνα με τον κ. Ντόμπριντ, μία γυναίκα έχασε τη ζωή της, ενώ 29 άτομα τραυματίστηκαν - εκ των οποίων τρία σοβαρά.

Τα ομόσπονδα κρατίδια έχουν λάβει οδηγίες να ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας σε όλες τις μεγάλες εκδηλώσεις στη Γερμανία, ειδικά σε όσες αφορούν τον εορτασμό της Ημέρας της Οδού Christopher, υπό τον φόβο, όπως είπε ο υπουργός Εσωτερικών, ο δράστης της επίθεσης στο Βερολίνο να βρει και άλλους μιμητές.

Ο υπουργός ανέφερε νωρίτερα ότι ο ύποπτος ήταν ο 21χρονος Γερμανός υπήκοος λιβανέζικης καταγωγής Αμπντούλ Μπαλούτ, ο οποίος ήταν ήδη γνωστός στις αρχές «λόγω μεγάλου αριθμού ποινικών αδικημάτων και εγγύτητας με την ισλαμιστική σκηνή». Η Λιβανέζα μητέρα του πολιτογραφήθηκε στη Γερμανία το 2002, ενώ ο 21χρονος είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 22 μηνών με ανασταλτικό χαρακτήρα και παρακολουθούσε μαθήματα αποριζοσπαστικοποίησης και ο εισαγγελέας έχει ασκήσει έφεση κατά της απόφασης για αναστολή.

Ο υπουργός επιβεβαίωσε επίσης τις πληροφορίες που ήθελαν τον δράστη, αφού αποβιβάστηκε από το αυτοκίνητο, να τραυματίζει περαστικούς με μαχαίρι.

Από χθες το βράδυ βρισκό0ταν σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, «όχι μόνο στο Βερολίνο, αλλά και σε σιδηροδρομικούς σταθμούς και αεροδρόμια σε πολλές περιοχές», σημείωσε ο Αλεξάντερ Ντόμπριντ.

Πληροφορίες για σύλληψη ενός Ιρανού, πιθανόν συνοδηγού του δράστη

Στο μεταξύ ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Βερολίνου Φλόριαν Νατ διαβεβαίωσε ότι κανένας από τους τραυματίες δεν διατρέχει πλέον κίνδυνο για τη ζωή του. Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι οι έρευνες διεξάγονται και με την υπόθεση ότι ο δράστης δεν ενήργησε μόνος. «Έχουμε ανακρίνει αρκετά άτομα σε σχέση με όλο αυτό το περιστατικό, μερικά από τα οποία τα έχουμε θέσει υπό κράτηση. Πρέπει ωστόσο να διαπιστώσουμε συγκεκριμένους λόγους υποψίας εναντίον τους και εάν αυτό δεν καταστεί εφικτό εντός 48 ωρών, θα πρέπει να αφήσουμε αυτά τα άτομα ελεύθερα», διευκρίνισε. Σύμφωνα πάντως με τον ειδικό του ARD για θέματα τρομοκρατίας Χόλγκερ Σμιτ, έχει συλληφθεί ένας Ιρανός ο οποίος ενδεχομένως να ήταν ο συνοδηγός του Αμπντούλ Μπαλούτ κατά τη διάρκεια της χθεσινοβραδινής επίθεσης.

Πηγή: skai.gr

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