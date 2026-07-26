Φωτιά στον Προφήτη Ηλία Κορινθίας

Φωτιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή του Προφήτη Ηλία στην Κορινθία.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 26 Ιουλίου 2026, περίπου στις 19:45 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 13 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 ελικόπτερα.

Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες καίει ξερά χόρτα σε γεωργική έκταση που ανήκει στην κοινότητα Άσσου χωρίς να εμπνέει ανησυχία, δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Πηγή: skai.gr

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