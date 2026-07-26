Εντοπίστηκε ύποπτη βαλίτσα στην Ερμού

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας, μετά τον εντοπισμό μιας ύποπτης βαλίτσας αφημένης στη συμβολή των οδών Ερμού και Αθήνας.

Στο σημείο σπεύδουν πυροτεχνουργοί των ΤΕΕΜ (Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών), προκειμένου να ελέγξουν το αντικείμενο και να διαπιστωθεί εάν εγκυμονεί κίνδυνο.

Η περιοχή έχει τεθεί υπό έλεγχο από τις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της έρευνας των ειδικών.

Διακοπή κυκλοφορίας

Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας προχώρησαν οι Αρχές, στο περιθώριο του ελέγχου που γίνεται από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στις οδούς:

Αθηνάς και Βορέου,

Ερμού και Αγίων Ασωμάτων,

Μητροπόλεως και Αιόλου αλλά και στο κέντρο της πρωτεύουσας, μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου από τα ειδικά κλιμάκια.

Πηγή: skai.gr

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