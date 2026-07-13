Φτώχια καταραμένη

Από τις 10 του μηνός κανείς δεν έχει να φάει, οι περισσότεροι Έλληνες δεν πάνε διακοπές και ο Τσίπρας είναι έντιμος.
Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας
Σε ποιους δρόμους του λεκανοπεδίου εντοπίζονται τα σημαντικότερα προβλήματα
Σε ποιους δρόμους του λεκανοπεδίου εντοπίζονται τα σημαντικότερα προβλήματα
Ο Μάνος Βουλαρίνος σε μια εκπομπή χωρίς συγκεκριμένο περιεχόμενο και ειρμό (όπως ακριβώς και ο ίδιος) αδικεί όσους πιο πολλούς μπορεί.
Από τις 10 του μηνός κανείς δεν έχει να φάει, οι περισσότεροι Έλληνες δεν πάνε διακοπές και ο Τσίπρας είναι έντιμος.