Η αντιπαράθεση του Τραμπ με το Ιράν παραβλέπει τη γενικότερη πραγματικότητα

Του John Bolton*

Η τελευταία ανατροπή της κυβέρνησης Τραμπ όσον αφορά το Ιράν σημειώθηκε λιγότερο από 36 ώρες μετά τις αναφορές ότι επρόκειτο να πραγματοποιηθούν σύντομα νέες μεγάλης κλίμακας επιθέσεις. Αντ’ αυτού, ο πρόεδρος έκανε ένα βήμα πίσω, αναγγέλλοντας «τα βασικά σημεία μιας συμφωνίας» μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ιρανικές πηγές διέψευσαν άμεσα την πληροφορία αυτή.

Η αλλαγή στάσης του Σαββάτου έδειξε ότι η «στρατηγική» του Λευκού Οίκου έναντι του Ιράν είχε ουσιαστικά εξαφανιστεί. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, απαντώντας στις ιρανικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, ο Τραμπ δήλωσε: «Θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά, γιατί είναι η σειρά μας να τους χτυπήσουμε». Αυτό δεν είναι στρατηγική, με το ζόρι μπορεί να χαρακτηριστεί τακτική.

Ενώ οι ΗΠΑ βρίσκονται σε αδιέξοδο, ορισμένοι αναλυτές σπέρνουν τον πανικό για έναν «ευρύτερο πόλεμο». Στη Μέση Ανατολή, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ φέρεται να χτύπησαν στόχους στο Ιράν, μετά τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στο πλαίσιο της συμμαχίας υπό την ηγεσία των ΗΠΑ. Για πρώτη φορά, οι Σαουδάραβες και οι ΗΠΑ επιτέθηκαν από κοινού εναντίον ιρακινών σιιτικών πολιτοφυλακών. Στις 20 Ιουλίου, οι Χούθι της Υεμένης κήρυξαν αποκλεισμό κατά του σαουδαραβικού εμπορίου στην Ερυθρά Θάλασσα, οδηγώντας το Ριάντ να ανακοινώσει τη δημιουργία μιας διεθνούς συμμαχίας για τη διατήρηση της ελεύθερης πρόσβασης. Με τη νότια έξοδο της Ερυθράς Θάλασσας να απειλείται, μια επίθεση με drone στις 29 Ιουλίου εναντίον της Νταμιέτας, ενός αιγυπτιακού λιμανιού, έθεσε σε κίνδυνο το βόρειο άκρο της Διώρυγας του Σουέζ.

Μόλις λίγες ημέρες πριν, στην Κασπία Θάλασσα, η Ουκρανία επιτέθηκε σε ένα ιρανικό πλοίο, πιστεύοντας ότι μετέφερε στρατιωτικό εξοπλισμό. Μήπως αυτό σήμαινε ότι οι πόλεμοι στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή αρχίζουν να μπλέκονται μεταξύ τους, οδηγώντας ενδεχομένως σε «κατακλυσμικό… ανοιχτό πόλεμο που θα εκτεινόταν από την Ευρασία έως τη Μέση Ανατολή»;

Όχι. Αλλά ανάμεσα στις τακτικές αντιποίνων από τη μία και την καταστροφή από την άλλη, έχει η Ουάσιγκτον εναλλακτικές λύσεις; Ναι, αλλά μόνο αν προχωρήσει σοβαρά σε στρατηγική ανάλυση, κάτι που δεν αποτελεί ακριβώς το δυνατό σημείο της ομάδας του Τραμπ. Παρ’ όλα αυτά, οι θεμελιώδεις διεθνείς πραγματικότητες, ιδίως ο αναδυόμενος άξονας Πεκίνο-Μόσχα —- η «συνεργασία χωρίς όρια» μεταξύ Σι και Πούτιν - είναι κρίσιμες. Το Ιράν, η Λευκορωσία και η Βόρεια Κορέα αποτελούν προπομπούς αυτού του άξονα. Το 1998, ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας Ζμπίγκνιεφ Μπρεζίνσκι χαρακτήρισε μια μελλοντική συμμαχία Κίνας-Ρωσίας-Ιράν ως «ενδεχομένως το πιο επικίνδυνο σενάριο».

Δεν αποτελεί επομένως έκπληξη το γεγονός ότι οι συγκρούσεις στην Ουκρανία και το Ιράν ήταν πάντα αλληλένδετες, με πολύπλοκες σχέσεις που υπήρχαν πολύ πριν από τις τελευταίες εβδομάδες. Μεταξύ των πολλών αυτών συνδέσεων, η Τεχεράνη προμηθεύει εδώ και χρόνια τη Μόσχα με drones και άλλες στρατιωτικές δυνατότητες. Το Κρεμλίνο έχει ανταποδώσει, μεταξύ άλλων παρέχοντας κρίσιμες στρατιωτικές πληροφορίες κατά των αμερικανικών δυνάμεων, όπως έχει κάνει και η Κίνα. Η Βόρεια Κορέα παρέχει στη Ρωσία στρατεύματα και όπλα.

Επιπλέον, οι εντάσεις στην Ασία, αν και δεν έχουν φτάσει σε ανοιχτό πόλεμο, πρέπει επίσης να επηρεάζουν σημαντικά τις αμερικανικές αποφάσεις σχετικά με τις δύο συγκρούσεις. Η Ρωσία, ας μην ξεχνάμε, είναι μια δύναμη της Ανατολικής Ασίας. Η Κίνα φέρνει αρκετές σημαντικές απειλές: στη Θάλασσα της Ανατολικής Κίνας έναντι της Ταϊβάν και της Ιαπωνίας (συμπεριλαμβανομένων των νησιών Σενκάκου/Ντιαογιού και άλλων), στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, την οποία έχει σε μεγάλο βαθμό κηρύξει ως κινεζικά χωρικά ύδατα καθώς και στις εχθρότητες κατά μήκος των χερσαίων συνόρων με την Ινδία και το Βιετνάμ.

Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη, ο κύριος στρατηγικός στόχος της κυβέρνησης θα πρέπει να είναι η προτεραιοποίηση των συμφερόντων και των δυνατοτήτων των ΗΠΑ στον τομέα της εθνικής ασφάλειας. Αυτό δεν σημαίνει τη διεξαγωγή ενός ολοκληρωτικού πολέμου σε όλα τα μέτωπα. Ο Λευκός Οίκος πρέπει να θέσει προτεραιότητες με τρόπους που οι ΗΠΑ δεν έχουν δείξει προθυμία να ακολουθήσουν από τότε που η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Η υποβάθμιση των καταστάσεων – ένα αγαπημένο κλισέ του Τραμπ – δεν τις εξαφανίζει ούτε μειώνει τη σημασία τους για τη στρατηγική των ΗΠΑ. Η Αμερική έχει περισσότερες πιθανότητες να επιτύχει αν αναγνωρίσει ότι ο «ευρύτερος πόλεμος» βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και καιρό και θα συνεχιστεί στο άμεσο μέλλον. Θα πρέπει επίσης να αναγνωρίσει κατηγορηματικά ότι οι δεκαετίες υποχρηματοδότησης της άμυνας από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου είναι αυτό που θα μπορούσε να αποβεί πραγματικά «καταστροφικό».

Η αφηρημένη ιεράρχηση προτεραιοτήτων δεν είναι παρά μια ακαδημαϊκή άσκηση, οπότε ας δεχτούμε την ομάδα του Τραμπ όπως είναι. Θα πρέπει να επικεντρωθεί στην καταστροφή (ή τουλάχιστον στην παράλυση) του καθεστώτος της Τεχεράνης, στον έλεγχο της Ρωσίας στην Ουκρανία και στην απότομη ενίσχυση της αποτροπής έναντι της Κίνας. Η ιρανική κυβέρνηση είναι διχασμένη, όπως παραδέχτηκε πρόσφατα ο Τραμπ, διαχωρίζοντας εκείνους που επιτέθηκαν σε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία από τους ανίσχυρους πολιτικούς διαπραγματευτές του καθεστώτος: «Δεν μπορούν να κάνουν σχεδόν τίποτα γι’ αυτό. Ήταν μια διαφορετική ομάδα από αυτή με την οποία συζητάμε». Αν ο Τραμπ αποτύχει να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ, θα επιδεινώσει σημαντικά τα προβλήματά του εν όψει των εκλογών του Νοεμβρίου. Το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να συνεχίσει αυτό που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο.

Στην Ουκρανία, η Ουάσιγκτον θα πρέπει να επιταχύνει τη χορήγηση αδειών για την τεχνολογία πυραυλικής άμυνας Patriot, να ασκήσει μεγαλύτερη οικονομική πίεση στη Ρωσία και να αποφύγει οποιαδήποτε μείωση της αμερικανικής παρουσίας στο ΝΑΤΟ. Στόχος πρέπει να είναι η απομάκρυνση όλου του ρωσικού πετρελαίου από τις διεθνείς αγορές, γεγονός που ενισχύει την επείγουσα ανάγκη να αυξηθούν οι εξαγωγές πετρελαίου από τις αραβικές χώρες του Κόλπου στα προπολεμικά επίπεδα ή σε επίπεδα κοντά σε αυτά. Η Ουκρανία αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη της Ευρώπης, ενώ οι προοπτικές να επιτύχει η Ρωσία αυτό που δεν κατάφερε σε περισσότερα από τέσσερα χρόνια μάχης είναι ελάχιστες. Δυστυχώς, είναι απίθανο ο Τραμπ να παράσχει στην Ουκρανία ό,τι χρειάζεται για να νικήσει τη Ρωσία, ώστε τουλάχιστον να σταθεροποιηθεί το μέτωπο αυτό. Προς το παρόν.

Οι ΗΠΑ αγωνίζονται ενάντια στον χρόνο στην περιφέρεια του Ινδο-Ειρηνικού απέναντι στην Κίνα, ιδίως όσον αφορά την Ταϊβάν. Η εκκρεμής πώληση όπλων αξίας 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ταϊπέι δεν αποτελεί «διαπραγματευτικό ατού» και πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα. Ο Τραμπ θα πρέπει να ενισχύσει την ασιατική τετράδα (με την Ινδία, την Ιαπωνία και την Αυστραλία) και να υποστηρίξει σθεναρά τις προσπάθειες της Ιαπωνίας να ενισχύσει τις συμβατικές στρατιωτικές της δυνάμεις, όπως προμηνύουν οι αυξήσεις στις αμυντικές δαπάνες του Τόκιο. Η ανατροπή του καθεστώτος της Τεχεράνης θα αποτελούσε το σαφέστερο μήνυμα προς το Πεκίνο ότι δεν πρέπει να διακινδυνεύσει με στρατιωτικές περιπέτειες.

*Ο Τζον Μπόλτον διετέλεσε σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου από το 2018 έως το 2019.

Πηγή: skai.gr

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