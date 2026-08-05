Ανακοίνωσε τη «βόμβα» Λιβάι Γκαρσία ο Παναθηναϊκός

Ενεργοποίησε τη «βόμβα» της απόκτησης του Λιβάι Γκαρσία ο Παναθηναϊκός. Τα ξημερώματα της Τετάρτης (05/08) οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν τον δανεισμό του 28χρονου μεσοεπιθετικού από την Σπαρτάκ Μόσχας για την επόμενη αγωνιστική σεζόν, με το «τριφύλλι» να διατηρεί οψιόν αγοράς του για το ερχόμενο καλοκαίρι.

Οι διαπραγματεύσεις με τη Σπαρτάκ Μόσχας ήταν σκληρές και πέρασαν από διάφορα κύματα. Για να κλείσει το deal έπρεπε να γίνει μία ακόμη οικονομική υπέρβαση από πλευράς «τριφυλλιού», με τον Γιάννη Αλαφούζο να ανάβει το πράσινο φως προκειμένου να πραγματοποιηθεί.



Επιπλέον, έπαιξαν ρόλο οι ενέργειες του τεχνικού διευθυντή της ομάδας, Στέφανου Κοτσόλη. Ο τελευταίος, μάλιστα, ανέβαλε το ταξίδι του στην Ισπανία για το TransferRoom. Ο λόγος ήταν συγκεκριμένος, αφού ήθελε να κάνει τις απαιτούμενες επαφές με τη Σπαρτάκ Μόσχας και τον παίκτη. Ώστε να προλάβει να κλείσει τη συμφωνία για τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ, προτού εκπνεύσει η διορία για την ευρωπαϊκή λίστα.

Ο Λιβάι πέρασε ιατρικά στη Ρωσία και ήταν άρτια, ενώ το πρωί της Τετάρτης θα πετάξει για Αθήνα από τη Μόσχα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:



«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον μονοετή δανεισμό του Λιβάι Γκαρσία από τη Σπαρτάκ Μόσχας με οψιόν αγοράς .



Ο Λιβάι Γκαρσία γεννήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 1997 στη Σάντα Φλόρα του Τρινιντάντ και Τομπάγκο. Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα έγιναν στην πατρίδα του με την Τ&ΤΕC SC, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στη Σέντραλ FC. Το 2016, σε ηλικία 19 ετών, μετακόμισε στην Ευρώπη για λογαριασμό της Άλκμααρ, με την οποία κατέγραψε 43 συμμετοχές. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Ολλανδία αγωνίστηκε και ως δανεικός στην Εξέλσιορ.



Το καλοκαίρι του 2018 αποκτήθηκε από την ισραηλινή Ιρόνι Κιριάτ Σμόνα, στην οποία έπαιξε για έναν χρόνο, προτού μεταγραφεί στην Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. Τον Σεπτέμβριο του 2020 αποκτήθηκε από την ΑΕΚ, με τη φανέλα της οποίας κατέκτησε ένα πρωτάθλημα και ένα Κύπελλο Ελλάδας το 2023, καταγράφοντας συνολικά 160 συμμετοχές, 56 γκολ και 27 ασίστ.



Τον Φεβρουάριο του 2025 μετακόμισε στη Ρωσία για λογαριασμό της Σπαρτάκ Μόσχας, με την οποία μέτρησε 48 συμμετοχές και πανηγύρισε την κατάκτηση ενός Κυπέλλου.



Σε επίπεδο εθνικών ομάδων είναι διεθνής με το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, μετρώντας 54 συμμετοχές και 12 γκολ.



Καλωσορίζουμε τον Λιβάι στην οικογένεια του Παναθηναϊκού».

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