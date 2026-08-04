ΗΠΑ: Από σπινθήρα ελαττωματικού καλωδίου ηλεκτροδότησης προήλθε η πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε 19 ανθρώπους στην Αλταντίνα το 2025

Μια από τις φονικές πυρκαγιές που έπληξαν το Λος Άντζελες τον Ιανουάριο του 2025 προκλήθηκε από ελαττωματικό καλώδιο ηλεκτροδότησης, το οποίο παρήγαγε σπίθες, με αποτέλεσμα να αρπάξει φωτιά η ξερή βλάστηση στα προάστια της μεγαλούπολης, σύμφωνα με τα συμπεράσματα μιας επίσημης έρευνας που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Έπειτα από 18 μήνες ερευνών, η έκθεση επιβεβαιώνει τις υποψίες που υπήρχαν σε βάρος της Southern California Edison (SCE), του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας που οι αρχές εκτιμούσαν ότι ευθυνόταν για την Πυρκαγιά «Ίτον».

Από τη φωτιά καταστράφηκαν χιλιάδες κατοικίες στην Αλταντίνα, μια πόλη φωλιασμένη στα βουνά γύρω από το Λος Άντζελες και σκοτώθηκαν 19 άνθρωποι. Συνολικά, τα θύματα των πυρκαγιών εκείνον τον μήνα ήταν 31.

Αφού συμβουλεύτηκε ειδικούς σε θέματα μεταλλουργίας και ηλεκτρισμού, η πυροσβεστική υπηρεσία της κομητείας του Λος Άντζελες κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πυρκαγιά προκλήθηκαν «από ηλεκτρικό συμβάν σε εκτός λειτουργίας πυλώνα της εταιρείας Southern California Edison».

Η γραμμή αυτή δεν χρησιμοποιούνταν εδώ και δεκαετίες, αλλά μπορούσε ακόμη να δεχτεί τάση και βρισκόταν κοντά σε άλλες γραμμές υψηλής τάσης.

Η Southern California Edison είχε ήδη αποδεχθεί την ευθύνη της. Από το περασμένο φθινόπωρο δημιούργησε ένα ταμείο αποζημιώσεων για τα θύματα των πυρκαγιών, προκειμένου να αποφύγει μια μακρά και πολυδάπανη δικαστική διαδικασία. Μέχρι στιγμής έχει δώσει περισσότερα από 375 εκατομμύρια δολάρια σε θύματα της πυρκαγιάς, είπε ένας εκπρόσωπός της, ο Ντέιβιντ Αϊζενχάουερ. «Οι σκέψεις μας είναι με την κοινότητα της Αλταντίνα και συνεχίζουμε να στηρίζουμε τις προσπάθειες ανοικοδόμησης και αποκατάστασης, μέσω του προγράμματος αποζημίωσης», εξήγησε.

Η εταιρεία έχει κατηγορηθεί για πολλές πυρκαγιές τα τελευταία χρόνια στην Καλιφόρνια. Πιθανολογείται ότι ευθύνεται για την Πυρκαγιά «Γούλσεϊ» το 2018, που σκότωσε τρεις ανθρώπους και έκαψε τα βουνά πίσω από το Μαλιμπού. Τον Μάιο του 2025 δέχτηκε επίσης να πληρώσει αποζημίωση 82,5 εκατομμυρίων δολαρίων για να αποφύγει μια δίκη για την πυρκαγιά «Μπόμπκατ» που έκαψε 460.000 στρέμματα στα βουνά του Σαν Γκάμπριελ το 2020.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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