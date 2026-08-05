Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η αμερικανική κυβέρνηση ανακάλεσε τη βίζα της πρέσβειρας της Βραζιλίας στην Ουάσιγκτον

Η απόφαση δεν σημαίνει απέλαση της πρέσβειρας και συνδέεται με τις εντάσεις μεταξύ των κυβερνήσεων του Ντόναλντ Τραμπ και του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Κτίριο Υπουργείου Εξωτερικών ΗΠΑ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακάλεσαν σήμερα τη βίζα της πρέσβειρας της Βραζιλίας στην Ουάσιγκτον, λίγες ημέρες μετά την άρνηση της βραζιλιανής κυβέρνησης να χορηγήσει βίζες σε Αμερικανούς αξιωματούχους, όπως ανακοίνωσε ένας αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Αυτή η απόφαση, η οποία σύμφωνα με τον αξιωματούχο δεν σημαίνει ότι η πρέσβειρα απελαύνεται από τη χώρα, ελήφθη σε μια περίοδο που οι σχέσεις μεταξύ της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και εκείνης του αριστερού προέδρου της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα βιώνουν ένα νέο επεισόδιο εντάσεων.

Η βίζα θα χορηγηθεί ξανά εάν επιλυθεί η κατάσταση, πρόσθεσε ο Αμερικανός αξιωματούχος, που ενημέρωσε τους δημοσιογράφους υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΗΠΑ Βραζιλία βίζα Στέιτ Ντιπάρτμεντ Ουάσιγκτον
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark

Απόρρητο