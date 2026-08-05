Η αμερικανική κυβέρνηση ανακάλεσε τη βίζα της πρέσβειρας της Βραζιλίας στην Ουάσιγκτον

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακάλεσαν σήμερα τη βίζα της πρέσβειρας της Βραζιλίας στην Ουάσιγκτον, λίγες ημέρες μετά την άρνηση της βραζιλιανής κυβέρνησης να χορηγήσει βίζες σε Αμερικανούς αξιωματούχους, όπως ανακοίνωσε ένας αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Αυτή η απόφαση, η οποία σύμφωνα με τον αξιωματούχο δεν σημαίνει ότι η πρέσβειρα απελαύνεται από τη χώρα, ελήφθη σε μια περίοδο που οι σχέσεις μεταξύ της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και εκείνης του αριστερού προέδρου της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα βιώνουν ένα νέο επεισόδιο εντάσεων.

Η βίζα θα χορηγηθεί ξανά εάν επιλυθεί η κατάσταση, πρόσθεσε ο Αμερικανός αξιωματούχος, που ενημέρωσε τους δημοσιογράφους υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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