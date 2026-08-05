Πυρκαγιά στη Δυτική Αττική: Σε διάσπαρτες εστίες θα επιχειρούν όλη τη νύχτα οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Με αμείωτη ένταση θα επιχειρούν όλη τη νύχτα οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για να περιορίσουν τις διάσπαρτες ενεργές εστίες και να αντιμετωπίσουν τα καπνογόνα σημεία στην πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής που ξεκίνησε στις 31 Ιουλίου 2026 από τη Βοιωτία. Παράλληλα οι επίγειες δυνάμεις μαζί με τους εθελοντές θα βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή και ετοιμότητα για να ανακόψουν αναζωπυρώσεις. Κατά τη διάρκεια της ημέρας οι επιχειρήσεις επικεντρώθηκαν σε τρία σημεία και συγκεκριμένα προς Ψάθα-Λούμπα- Βένιζα, προς Κανδήλι Μεγάρων και προς Αγία Παρασκευή και 'Αγιο Νεκτάριο, ωστόσο η εικόνα της πυρκαγιάς παρουσιάζει βελτίωση. Όπως επισήμανε σε ενημέρωση για τις δασικές πυρκαγιές ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, αρχιπύραρχος, Βασίλης Βαθρακογιάννης διάσπαρτες ενεργές εστίες εντοπίζονται κοντά στις παλαιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογήρου.

Στο σημείο επιχειρούν 575 πυροσβέστες με 29 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 150 οχήματα , συμπεριλαμβανομένων 26 Ρουμάνων με 5 οχήματα και 23 Γάλλων με 4 οχήματα, οι οποίοι συνδράμουν στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Παράλληλα στο πλαίσιο της ενημέρωσης για τις δασικές πυρκαγιές ο κ. Βαθρακογιάννης, επισήμανε ότι στην τεράστια αυτή επιχείρηση συνδράμουν αδιάλειπτα οι Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, η Δασική Υπηρεσία, οι Δήμοι που έχουν επηρεαστεί, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής 'Αμυνας με την Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου 'Αμεσης Βοήθειας, μηχανήματα έργου, καθώς και οι Εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος και των Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας.

Ο ρόλος του προγράμματος "Antinero" στο μέτωπο της Ψάθας

Σημαντικό ρόλο φαίνεται πως διαδραμάτισε το πρόγραμμα "Antinero" στο μέτωπο που κινήθηκε προς Ψάθα καθώς οι αντιπυρικές ζώνες πρόληψης και οι καθαρισμοί που είχαν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος συνέβαλαν, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, ώστε σε πολλά σημεία από τα οποία πέρασε η πυρκαγιά να μην κάψει δάσος αλλά να κινηθεί έρπουσα. Παράλληλα, όπως διευκρινίζουν αρμόδιες πηγές, οι ζώνες που διανοίγονται κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς δεν είναι αντιπυρικές ζώνες πρόληψης πυρκαγιών στο στάδιο του σχεδιασμού των μέτρων αλλά ειδικές ζώνες καταστολής πυρκαγιάς επί του πεδίου που γίνονται από τα αρμόδια όργανα που συνεργάζονται και επιχειρούν.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό στην Ψάθα, όπου το βράδυ της Δευτέρας, μέσω αυτών των ζωνών με και τη συνεργασία όλων των δυνάμεων κατάφεραν να σταματήσουν την πυρκαγιά προς Ψάθα ακριβώς στη ζώνη αυτή:

Παράλληλα, κατά τις ίδιες πηγές η αντιπυρική ζώνη που έγινε από βορά προς νότο στην περιοχή Αγίου Νεκταριου- Κρύο Πηγάδι - Αγία Παρασκευή αναχαίτισε την πυρκαγιά που κινούταν από τα δυτικά προς τα ανατολικά αποτρέποντας τον κίνδυνο για την περιοχή των Βιλίων. Την ίδια ώρα καθοριστικά στην αποτροπή της επέκτασης της πυρκαγιάς προς Βίλια και Πάρνηθα συνέβαλε και η μεγάλη αντιπυρική ζώνη που έγινε βορειοανατολικά του Αγίου Νεκταρίου.

Σε κατάσταση κινητοποίησης "Red Code" Αττική, ΠΕ Εύβοιας, Χίου και Λέσβου λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Παράλληλα σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έχουν τεθεί σήμερα Αττική, ΠΕ Εύβοιας, Χίου και Λέσβου λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς που προβλέπεται για την Τετάρτη σε αυτές τις περιοχές .

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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