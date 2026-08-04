Ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε αρκετά προβληματικός στην πρώτη συνάντησή του με τη Ναϊμέγκεν, μένοντας στο ισόπαλο 0-0 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και ψάχνοντας πλέον την πρόκριση στη ρεβάνς της Ολλανδίας.

Μετά από μια αμφίρροπη αναμέτρηση για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» κόντρα σε μια αντίπαλο η οποία ήταν επικίνδυνη καθ’ όλη τη διάρκειά της, οι «ερυθρόλευκοι» έφτιαξαν μερικές ευκαιρίες για γκολ αλλά σε γενικές γραμμές δεν έπιασαν υψηλά στάνταρ απόδοσης, με το τελικό 0-0 να αφήνει ορθάνοιχτη την υπόθεση πρόκριση ενόψει της ρεβάνς, η οποία θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα (11/8, 20:30) στην Ολλανδία.

Έκαναν το επίσημο ντεμπούτο τους με τους Πειραιώτες ως βασικοί οι Πόποβιτς, Ρόκα, ενώ κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης μπήκαν ως αλλαγές οι Ζότα Σίλβα, Μαφέο και Σμαΐλοβιτς, με τον τελευταίο να αντικαθιστά τον Ρέτσο που ένιωσε ενοχλήσεις στον αστράγαλό του.

Στο μυαλό των κόουτς:

Με εκπλήξεις η αρχική ενδεκάδα του Μεντιλίμπαρ, ο οποίος επέλεξε τον Ποποβιτς για τερματοφύλακα, τον Σάλιακα αντί του Μαφέο στο δεξί άκρο της άμυνας και τον Μπρούνο στο αριστερό, με Ρέτσο και Κάρμο δίδυμο στόπερ. Γκαρθία και Μουζακίτης ξεκίνησαν στον άξονα, με τον Ροντινέι στο δεξί άκρο της επίθεσης, τον Ρόκα στο αριστερό και με τον Τσικίνιο πίσω από τον πιο προωθημένο Ελ Κααμπί. Εκτός αποστολής έμεινε ο τραυματίας Έσε, μαζί με τους Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ και Κλέιτον, οι οποίοι δεν δηλώθηκαν στην ευρωπαϊκή λίστα.

Από την άλλη, ο Ντικ Σρούντερ παρέταξε τη Ναϊμέγκεν με 3-4-3, αφήνοντας στον πάγκο τους Τάντιτς, Μορ. Ο Ορτέγκα ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια, με τους Στορμ, Σάντλερ, Φόνβιλ τριάδα στόπερ, με τους Ουαΐσα, Λέμπρετον στα άκρα και με τους Μοντέιρο, Νέγιασμιτς στον άξονα, πίσω από την τριάδα Μπίσοφ, Σερί και Λίνσεν.

Το ματς:

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων από τα πρώτα λεπτά και να φτιάχνει την πρώτη ευκαιρία του για να ανοιξει το σκορ στο 13’, όταν ο Μουζακίτης εκτέλεσε κόρνερ και ο Κάρμο πήρε την κεφαλιά, με τον τερματοφύλακα των Ολλανδών να αποκρούει ενστικτωδώς, ενώ στη συνέχεια της φάσης μια κεφαλιά του Ρέτσου έφυγε άουτ.

Η Ναϊμέγκεν απάντησε δευτερόλεπτα αργότερα, όταν ένα σουτ του Λεμπρεντόν έφυγε λίγο πάνω από την εστία του Πόποβιτς, ενώ στη συνέχεια δόθηκε και οφσάιντ. Ο Ολυμπιακός συνέχισε να έχει τον πρώτο λόγο στο ματς, όμως ήταν η Ναϊμέγκεν εκείνη που απείλησε στο 20’, με τον Μπίσχοφ να συγκλίνει από τα αριστερά και με τον Σάλιακα να βάζει την κόντρα για να παραχωρήσει το κόρνερ, ενώ στο 29’ ο Σερί μπήκε στη μεγάλη περιοχή και σούταρε από πολύ πλάγια θέση, άστοχα.

Στο 32’ οι φιλοξενούμενοι είχαν δοκάρι μετά από κεφαλιά του Λεμπρετόν, όμως στη συνέχεια δόθηκε οφσάιντ του Σερί στο ξεκίνημα της φάσης και πριν κάνει τη σέντρα. Στο 34’ ο Ρόκα έκανε όμορη ενέργεια και πάσαρε στον Μουζακίτη, ο οποίος σούταρε στην κίνηση αλλά χωρίς δύναμη και πάνω σε αμυντικό, ενώ στο 36’ ο τερματοφύλακας της Ναϊμέγκεν είχε απάντηση σε πολύ καλό μακρινό σουτ του Ροντινέι.

Έχοντας βελτιώσει την εικόνα του επιθετικά, ο Ολυμπιακός απείλησε ξανά στο 38’, όταν ο Κρέταζ απέκρουσε συνατό σουτ του Ελ Κααμπί, ενώ στη συνέχεια της φάσης ο πολύ δραστήριος Ρόκα έκανε τη σέντρα, με τον Φόνβιλ να διώχνει σε κόρνερ προ του Μαροκινού. Στο 43’ ο Σερί έκανε τη σέντρα και ο Ουαϊσά το πλασέ στην κίνηση, με τον Πόποβιτς να είναι σωστά τοποθετημένος και να μπλοκάρει, ενώ στις τελευταίες καλές φάσεις του πρώτου ημιχρόνου, ο Πόποβιτς απέκρουσε δύσκολα ένα μακρινό σουτ του Μοντέιρο και ο Λεμπρετόν έστειλε την μπάλα ψηλά άουτ με κεφαλιά που πήρε όντας σε πολύ πλεονεκτική θέση.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τον Μεντιλίμπαρ να περνά τον Μάρτινς στη θέση του Ρόκα και με τον Πορτογάλο εξτρέμ να κάνει άμεσα αισθητή την παρουσία του, με ατομική προσπάθεια και συρτό γύρισμα που κόπηκε στο 48’. Στο 50’ ο Λεμπρετόν έκανε ατομική προσπάθεια και γύρισμα, με τον Μπρούνο να διώχνει, ενώ στο 52’ ο Πόποβιτς έβγαλε εντυπωσιακή επέμβαση σε δυνατό σουτ που έκανε ο Μοντέιρο από το ημικύκλιο.

Στο 57’ πέρασαν στο παιχνίδι Ζότα, Μαφέο και Πιρόλα, αντικαθιστώντας Τσικίνιο, Σάλιακα και Κάρμο (είχε κίτρινη κάρτα από νωρίς), στο 61’ διαδοχικά σουτ από Σερί και Λεμπρετόν σταμάτησαν σε σώματα αμυντικών, ενώ στο 64’ ο Ρέτσος ένιωσε ενοχλήσεις και αντικαταστάθηκε αναγκαστικά από τον Σμαΐλοβιτς, με τους «ερυθρόλευκους» να ολοκληρώνουν έτσι από νωρίς τις αλλαγές τους.

Στο 69’ ο Μουζακίτης βρήκε χώρο, αλλά το συρτό σουτ του σταμάτησε σε πόδι αμυντικού, στο ίδιο λεπτό ο Μπρούνο έκανε τη σέντρα και ο Ζότα δεν μπόρεσε να κάνει καθαρή επαφή με την μπάλα όντας σε πολύ πλεονεκτική θέση, ενώ στο 71’ ο Ελ Κααμπί πλάσαρε με φάλτσο από μακριά, πάνω στον τερματοφύλακα.

Στα εναπομείναντα λεπτά η εικόνα του ματς δεν άλλαξε, με τον Ολυμπιακό να απειλεί στο 82', όταν ένα διαγώνιο και συρτό σουτ του Μπρούνο έφυγε δίπλα από την εστία των φιλοξενούμενων, ενώ ίδια τύχη είχε και μια προσπάθεια του Μάρτινς στο 83'.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Πόποβιτς – Σάλιακας (57’ Μαφέο), Ρέτσος (64’ Σμαΐλοβιτς), Κάρμο (57’ Πιρόλα), Μπρούνο - Γκαρθία, Μουζακίτης - Ροντινέι, Τσικίνιο (57’ Ζότα Σίλβα), Ρόκα (46’ Μάρτινς) - Ελ Κααμπι.

Ναϊμέγκεν (Ντικ Σρούντερ): Κρέταζ – Στορμ (70’ Περέιρα), Σάντλερ (74’ Χάνσεν), Φόνβιλ – Ουαΐσα (70’ Εμρέ Μορ), Μοντέιρο (90' Βίλεμσον), Νέγιασμιτς, Λέμπρετον – Μπίσοφ, Σερί – Λίνσεν (74’ Τάντιτς).



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