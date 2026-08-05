Με Ντέσερς και Λιβάι Γκαρσία η ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού για τα ματς με την ΤΣΣΚΑ 1948

Τα ξημερώματα της Τετάρτης (05/08) ο Παναθηναϊκός ενεργοποίησε τη «βόμβα» της απόκτησης του Λιβάι Γκαρσία. Μάλιστα, οι «πράσινοι» πρόλαβαν την σχετική προθεσμία και κατάφεραν να δηλώσουν τον 28χρονο μεσοεπιθετικό στην ευρωπαϊκή λίστα για τα παιχνίδια του τρίτου προκριματικού γύρου του Conference League με αντίπαλο την ΤΣΣΚΑ 1948.

Παράλληλα, στην εν λόγω λίστα του «τριφυλλιού» συμπεριλήφθηκε και ο Σίριλ Ντέσερς, με τον Νιγηριανό επιθετικό να ενσωματώνεται εδώ και μερικές ημέρες στο φουλ πρόγραμμα των προπονήσεων της ομάδας, μετρώντας αντίστροφα για την επάνοδό του στην αγωνιστική δράση.

Η ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ντε Φράι, Τετέι, Γιάγκουσιτς, Ντέσερς, Αντίνο, Ζαρουρί, Τσέριν, Παντελίδης, Κοντούρης, Τσάπρας, Ταμπόρδα, Καμαρά, Πελίστρι, Κυριόπουλος, Φαν Ντρόνγκελεν, Ραστόντερ, Κυριακόπουλος και Γκαρσία.



Στη β λίστα βρίσκονται οι: Μπινιάρης, Λάβδας και Γείτονας.

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