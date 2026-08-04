SpaceX: Στα $7,8 δισ τα έσοδα β' τριμήνου, αυξημένα κατά 92% - Επενδύσεις $18 δισ. σε ΤΝ, Starship και Starlink

Η SpaceX ανακοίνωσε την Τρίτη, στην πρώτη δημοσίευση οικονομικών αποτελεσμάτων μετά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, ότι τα έσοδά της αυξήθηκαν κατά 92% στο β' τρίμηνο χρήσης, χάρη στην ισχυρή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στο δορυφορικό διαδίκτυο Starlink και στην τεχνητή νοημοσύνη.

Τα έσοδά της διαμορφώθηκαν στα 7,8 δισ. δολάρια, έναντι 4,1 δισ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Τα έσοδα του δεύτερου τριμήνου ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, οι οποίες έκαναν λόγο για 6,93 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG. Η εταιρεία ανακοίνωσε καθαρή ζημιά 541 εκατ. δολαρίων.

Η εταιρεία ανέφερε επίσης ότι επένδυσε 18,37 δισ. δολάρια σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, στο πρόγραμμα Starship και στην επέκταση του Starlink.

Η μετοχή της SpaceX έχει χάσει 8% από την εντυπωσιακή δημόσια εγγραφή του Ιουνίου, η οποία έδωσε στην εταιρεία αποτίμηση περίπου 1,75 τρισ. δολαρίων. Ωστόσο, η πίεση στις μετοχές ενδέχεται να ενταθεί από την Πέμπτη, όταν λήγει η περίοδος δέσμευσης (lock-up) μετά την IPO, ανοίγοντας τον δρόμο για πιθανές πωλήσεις μετοχών από στελέχη και πρώιμους επενδυτές.

Ο διευθύνων σύμβουλος της SpaceX, Ίλον Μασκ, δήλωσε ότι η εταιρεία θα εκτοξεύσει τους πρώτους δορυφόρους Starlink V3 σε τροχιά με την επόμενη πτήση του Starship. Ακόμη, σημείωσε ότι η SpaceX αναμένει να φτάσει σε ισχύ 2GW έως το τέλος του έτους. Ανακοίνωσε επίσης ότι η SpaceX θα χρησιμοποιεί εφεξής αποκλειστικά τσιπ της Nvidia για την ανάπτυξη των υποδομών της. Ο Μασκ αναμένει ότι οι πρώτοι δορυφόροι τεχνητής νοημοσύνης “Starmind” θα αρχίσουν να εκτοξεύονται στο Διάστημα την επόμενη χρονιά.

Το Starlink και οι υπόλοιπες υπηρεσίες συνδεσιμότητας της SpaceX αποτελούν τον βασικό πυλώνα εσόδων της εταιρείας, χρηματοδοτώντας το σχέδιο του Ίλον Μασκ να μετατρέψει τη SpaceX σε μια επιχείρηση με προτεραιότητα την τεχνητή νοημοσύνη. Το σχέδιο αυτό δεν περιορίζεται στην παροχή υπολογιστικής ισχύος, αλλά περιλαμβάνει την ανάπτυξη κορυφαίων μοντέλων AI, εφαρμογών λογισμικού για καταναλωτές και επιχειρήσεις, καθώς και - σε βάθος χρόνου - κέντρων δεδομένων στο Διάστημα.

Η δραστηριότητα δορυφορικού διαδικτύου της εταιρείας, το Starlink, συνεχίζει να αυξάνει τους συνδρομητές της παγκοσμίως, χάρη στις νέες εκτοξεύσεις δορυφόρων και στην ανάπτυξη μιας ευρύτερης γκάμας υπηρεσιών για ιδιώτες, επιχειρήσεις, αεροπορικές εταιρείες, τη ναυτιλία και κυβερνητικούς οργανισμούς.

Η ανάπτυξη αυτή, όμως, συνοδεύτηκε από συμβιβασμούς: τα μέσα έσοδα ανά χρήστη (ARPU) έχουν υποχωρήσει, καθώς η SpaceX επεκτάθηκε σε περισσότερες διεθνείς αγορές και παρουσίασε οικονομικότερα πακέτα υπηρεσιών.

Οι επενδυτές παρακολουθούν αν η SpaceX μπορεί να διατηρήσει την ανάπτυξή της, βελτιώνοντας παράλληλα τα οικονομικά μεγέθη του δικτύου της, ιδιαίτερα καθώς δαπανά σημαντικά κεφάλαια για την επέκταση της κάλυψης, την αύξηση της χωρητικότητας και την ανάπτυξη υπηρεσιών κινητής σύνδεσης απευθείας σε συσκευές.

Η δραστηριότητα της SpaceX στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία περιλαμβάνει τις xAI, Grok και την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, καθώς και μια ταχέως αναπτυσσόμενη δραστηριότητα κέντρων δεδομένων, αποτελεί τον μεγαλύτερο τομέα επενδύσεων της εταιρείας. Η δραστηριότητα αυτή δημιουργεί έσοδα από συμβόλαια παροχής υπολογιστικής ισχύος με την Anthropic, την Google της Alphabet και τη Reflection AI, αν και μέρος των επαναλαμβανόμενων εσόδων της δεν έχει ακόμη αναγνωριστεί λογιστικά.

Οι λειτουργικές ζημιές στον τομέα τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας έχουν αυξηθεί, ενώ η SpaceX έχει προειδοποιήσει ότι η μονάδα AI θα χρειαστεί συνεχιζόμενες επενδύσεις προτού μπορέσει να καταγράψει σταθερά κέρδη.

Το Starship, το σύστημα επαναχρησιμοποιούμενων πυραύλων επόμενης γενιάς της SpaceX, δεν έχει ακόμη τεθεί σε εμπορική λειτουργία, αλλά αναμένεται να επιτρέψει την ανάπτυξη δορυφόρων Starlink υψηλότερου εύρους ζώνης, καθώς και υποδομών υπολογιστικής ισχύος τεχνητής νοημοσύνης σε τροχιά.

Ξεχωριστά, η SpaceX γνωστοποίησε ότι έχει συνάψει συνεργασία με την Nvidia, προκειμένου να χρησιμοποιήσει τα τσιπ της στους δορυφόρους Starmind AI1, οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί για υπολογιστική επεξεργασία τεχνητής νοημοσύνης σε τροχιά.

Πηγή: skai.gr

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