Παίκτης της ΑΕΚ θα πρέπει να θεωρείται ο Μίλαν Βιτάλις, καθώς οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν πως απομένουν μόνο τα τυπικά για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Η πρωταθλήτρια Ελλάδας έχει συμφωνήσει σε προφορικό επίπεδο με την Γκιόρ για την απόκτηση του 24χρονου κεντρικού χαφ, με το ποσό της μεταγραφής να φτάνει τα 2,5 εκατ. ευρώ.

Η συμφωνία με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή είχε επιτευχθεί ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, όταν και ξεκίνησαν οι επαφές των δύο πλευρών, με τον Βιτάλις να έχει συμφωνήσει σε συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών με την ΑΕΚ.

Πλέον, απομένουν οι τελευταίες λεπτομέρειες για να «κλειδώσει» και επίσημα η μετακίνησή του στην Αθήνα, οι οποίες πιθανότατα θα διευθετηθούν την Τρίτη (04/08). Ο Ούγγρος μέσος αναμένεται σύντομα να βρεθεί στην Ελλάδα για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, να υπογράψει το συμβόλαιό του και στη συνέχεια να ανακοινωθεί από την Ένωση.

Ο Βιτάλις αφήνει την Γκιόρ ως αρχηγός και βασικό στέλεχος της ομάδας, έχοντας κατακτήσει τον τίτλο στην Ουγγαρία, και ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα της καριέρας του με τη φανέλα της ΑΕΚ.

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