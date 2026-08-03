Το «Συμβούλιο Ειρήνης» του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) ανακοίνωσε απόψε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις δεν θα αποχωρήσουν από τη Λωρίδα της Γάζας παρά μόνο μετά τον «πλήρη» αφοπλισμό της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς, μετά την ολοκλήρωση μιας συνάντησης με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Σημειώνουμε ότι η πλήρης αποχώρηση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) πέρα από την κίτρινη γραμμή δεν θα γίνει παρά μόνο αφού ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός, στον οποίο δεσμεύτηκε η Χαμάς στους μεσολαβητές» ανέφερε το Συμβούλιο με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Η «κίτρινη γραμμή» χωρίζει το τμήμα του θύλακα που ελέγχεται από τη Χαμάς από εκείνα τα εδάφη που ελέγχονται από τον ισραηλινό στρατό.

Πηγή: skai.gr

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