Τέταρτη νύχτα αγωνίας στη Δυτική Αττική - Μάχη με τις φλόγες σε Ψάθα και Λούμπα

Ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές και πλήθος υδροφόρων οχημάτων συνεχίζουν για τέταρτη νύχτα να δίνουν μάχη με τη μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται στη Δυτική Αττική και η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βοιωτία.

Οι προσπάθειες πυρόσβεσης επικεντρώνονται πάνω από τη ΒΙΠΕ Μεγάρων, στην Ψάθα, στον οικισμό Λούμπα πάνω από το Άνω Αλεποχώρι αλλά και στον Άγιο Νεκτάριο με τις δυνάμεις να δίνουν τιτάνια μάχη για να αναχαιτίσουν την πορεία των μετώπων και να περιορίσουν την εξάπλωσή τους.

Συνολικά 5 μηνύματα μέσω του 112 εκδόθηκαν τη Δευτέρα για απομάκρυνση πολιτών από τις εξής περιοχές: Σκέπη, Κανδήλι, Μπότσικα, 'Ανω Βλυχάδα, 'Αγιος Κωνσταντίνος, ΒΙ.ΠΕ Μεγάρων, Ψάθα, Λούμπα, Μορφαίικα και Άνω Αλεποχώρι.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα οι φλόγες έφτασαν στις αυλές σπιτιών στη Λούμπα. «Έχουν καεί σπίτια στην Ψάθα», δήλωσε νωρίτερα στον ΣΚΑΪ η Αθανασία Παπασπύρου, αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, ενώ το ίδιο υποστήριξε σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ και ο αντιδήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας, Δημήτρης Παγώνης.

Σύμφωνα και με μαρτυρίες κατοίκων που επικαλείται η ΕΡΤ, οι φλόγες έχουν καταστρέψει σπίτια στην Ψάθα. Στις περισσότερες πληγείσες περιοχές πνέουν σχετικά ισχυροί άνεμοι και προς το παρόν δεν έχει γίνει καμία επίσημη καταμέτρηση των υλικών ζημιών.

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Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, σε ετοιμότητα έχουν τεθεί δύο πλοία και ένα ταχύπλοο του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος αλλά και ιδιωτικά σκάφη τα οποία έχουν πλεύσει κοντά στις ακτογραμμές σε Ψάθα, Νέα Πέραμο και Πάχη Μεγάρων, προκειμένου να επέμβουν εφόσον απαιτηθεί.

Συνολικά 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 26 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό τους στάδιο.

Σημειώνεται ότι τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και κλιμάκια της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Η πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Οι περιοχές υψηλού κινδύνου για την Τρίτη

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου για την Τρίτη, πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (επιπέδου 4) διατρέχουν η Αττική, περιοχές της Εύβοιας, η Χίος και τα Ψαρά. Υψηλό κίνδυνο, επιπέδου 3, διατρέχουν αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας.

33 συλλήψεις σε πέντε ημέρες – Πρόστιμα άνω των 70.000 ευρώ

Το τελευταίο πενθήμερο έχουν συλληφθεί συνολικά 33 άτομα για υποθέσεις που συνδέονται με την εκδήλωση πυρκαγιών. Οι 30 συλλήψεις αφορούν περιστατικά πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια, ενώ τρεις σχετίζονται με εμπρησμό από πρόθεση.

Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 22 πρόστιμα, το συνολικό ύψος των οποίων υπερβαίνει τις 70.000 ευρώ.

Στην Αργολίδα, κατά τη διάρκεια γεωργικών εργασιών, σπινθήρες προκάλεσαν την εκδήλωση και στη συνέχεια την εξάπλωση πυρκαγιάς, με αποτέλεσμα τη σύλληψη δύο ατόμων που φέρεται να είναι οι υπαίτιοι. Οι περισσότερες από τις υπόλοιπες υποθέσεις αφορούν θερμές εργασίες, όπως η χρήση τροχού και άλλου εξοπλισμού που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες.

Ο δήμαρχος Στυλίδας, Ιωάννης Αποστόλου, συνελήφθη μαζί με συνεργάτη του για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βοιωτία.

Στο αυτόφωρο οδηγήθηκε τη Δευτέρα προϊστάμενος του ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος συνελήφθη από την Πυροσβεστική για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στα Σφακιά την 1η Αυγούστου. Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων, ο προϊστάμενος του ΔΕΔΔΗΕ κατηγορείται για πυρκαγιά από αμέλεια και μη συντήρηση δικτύων.

Επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ και αποζημιώσεις

Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα Κρατικής Αρωγής, Κώστας Κατσαφάδος, δήλωσε ότι η πρώτη φάση των αυτοψιών στις πυρόπληκτες περιοχές αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες τρεις ημέρες. Οπως ανέφερε, η κρατική αρωγή για την επισκευή ή την ανακατασκευή κατοικιών που υπέστησαν ζημιές καλύπτει πλέον το 100% του κόστους, τόσο για τις κύριες όσο και για τις δευτερεύουσες κατοικίες.

Παράλληλα, προβλέπεται η χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για την αποκατάσταση της οικοσκευής και την κάλυψη βασικών βιοτικών αναγκών. Το ύψος του βοηθήματος μπορεί να φτάσει έως τις 6.000 ευρώ, ανάλογα με την έκταση των ζημιών.

Για τα κτίρια που θα κριθούν προσωρινά ακατάλληλα, προβλέπεται επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ, με το ποσό να διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας.

Πηγή: skai.gr

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