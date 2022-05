Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε βιομηχανικό κτίριο στο Σπράιτενμπαχ, έξω από τη Ζυρίχη, και τρεις άνθρωποι λαμβάνουν τις πρώτες βοήθειες γιατί εισέπνευσαν δηλητηριώδεις αναθυμιάσεις, ανακοίνωσε η αστυνομία.

"Δεν γνωρίζουμε αν υπάρχουν ακόμη άνθρωποι μέσα στο κτίριο γιατί δεν μπορούμε να μπούμε στο κτίριο επί του παρόντος", δήλωσε ο 'Αντριαν Μπέρι εκπρόσωπος της αστυνομίας στο καντόνι 'Ααργκαου. "Υπάρχει πολύ δυνατός καπνός και το κτίριο καίγεται ακόμη".

⚡️In Switzerland, a warehouse with bitumen is on fire, – media report. The fire blocked the road from Zurich to Bern. pic.twitter.com/b7FJrFNE2S