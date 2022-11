Ζούκερμπεργκ, όπως Μασκ: Ανακοίνωσε 11.000 απολύσεις σε Facebook και Instagram

Στα... βήματα του Ιλον Μασκ που προχώρησε σε μαζικές απολύσεις στο twitter βαδίζει ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, που μέσω e-mail ανακοίνωσε ότι η Meta θα περικόψει το 13% των θέσεων εργασίας- ποσοστό που αντιστοιχεί σε 11.000 απολύσεις. «Συγγνώμη, κάναμε λάθος» αναφέρει το μέηλ που εστάλη από τον ιδιοκτήτη της Meta, ο οποίος αιτιολογεί την απόφαση για τις μαζικές απολύσεις στην «αδύναμη διαφημιστική αγορά».

Wow - Meta has just announced more than 11,000 employees are being let go. Huge numbers and I feel physically gutted about this. https://t.co/Oaqe22yaiG pic.twitter.com/FaWQMgpFLb