Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Έχασε τη μάχη για την Γερουσία ο ρεπουμπλικανός και φίλος του Ερντογάν, δρ Οζ

Έχασε τη μάχη για την έδρα της Πενσιλβάνια στη Γερουσία ο Ρεπουμπλικανός Τουρκο-αμερικανός γιατρός δρ Μεχμέτ Οζ, που θεωρείται φίλος του Ερντογάν και φορέας των θέσεων του Τούρκου προέδρου.

Την έδρα κέρδισε στις ενδιάμεσες εκλογές ο υποψήφιος των Δημοκρατικών, Τζον Φέτερμαν.

It's official. I will be the next U.S. Senator from Pennsylvania.



We bet on the people of Pennsylvania - and you didn’t let us down



And I won’t let you down. Thank you.