Ένα ζευγάρι Βέλγων υιοθέτησε ένα αγριόχοιρο με τον οποίο δέθηκε τόσο πολύ που τον έκανε...κατοικίδιο του.

Ο Γκρεγκορί Γκιο βρήκε τον αγριόχοιρο, που τον αποκαλούν Όσκαρ, από μικρό γουρουνάκι κατά τη διάρκεια ενός κυνηγετικού ταξιδιού με τα σκυλιά του και αποφάσισε να τον πάρει για να τον φροντίσει προσωρινά.

Πάνω από ένα χρόνο μετά, ο Όσκαρ 80 κιλών είναι ακόμα εκεί, με τον δικό του καναπέ, μαξιλάρια και κουβέρτα.

Belgian couple makes indoor pet of rescued wild boar https://t.co/6PiYQaH1V4 — Devdiscourse (@Dev_Discourse) February 12, 2024

«Δεν είχαμε σχεδιάσει να τον κρατήσουμε εδώ, αλλά να τον σώσουμε και μετά να τον αφήσουμε ελεύθερο, αλλά δεθήκαμε μαζί του», είπε η σύζυγος του Γκιο, η Τίφανι Πιέρ.

Ο Όσκαρ μεταφέρθηκε σε μια φάρμα εκπαίδευσης, αλλά αρνιόταν να φάει και μέσα σε μια εβδομάδα οι Γκιο κλήθηκαν να τον πάρουν πίσω στο σπίτι.

Ο Όσκαρ πίσω στο σπίτι του πλέον είναι αχόρταγος, καταβροχθίζει ακόμη και ένα καλάμι ψαρέματος, αλλά ειδοποιεί τους ιδιοκτήτες του όταν χρειάζεται να κάνει τη φυσική του ανάγκη ώστε να τον αφήσουν να βγει έξω.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

