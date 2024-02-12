Ένα αεροσκάφος που μετέφερε τέσσερις Καναδούς αλεξιπτωτιστές πραγματοποίησε χθες αναγκαστική προσγείωση σε μια παραλία στην πολιτεία Οαχάκα, στο νότιο Μεξικό, έγινε γνωστό από το γραφείο πολιτικής άμυνας της πολιτείας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας 62χρονος άνδρας, που βρισκόταν στην παραλία εκείνη την ώρα.

🇲🇽 | ÚLTIMA HORA: Una avioneta aterrizó de emergencia en Puerto Escondido, Oaxaca, México, como saldo preliminar una persona muerta y seis heridas. pic.twitter.com/HdDLORIA38 February 11, 2024

Το αεροσκάφος αναγκάστηκε να προσγειωθεί σε ένα πολυσύχναστο σημείο της παραλίας Bacocho στη δημοφιλή για τους τουρίστες πόλη στον Ειρηνικό Ωκεανό Πουέρτο Εσκοντίντο, αναφέρεται σε μια ανακοίνωση του γραφείου, προσθέτοντας πως η σύζυγος του θύματος, η οποία βρισκόταν μαζί του στην παραλία, δεν έπαθε τίποτα.

Σε εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η εφημερίδα Puerto Global διακρίνεται το αεροσκάφος, που έχει υποστεί ζημίες, πάνω στην παραλία, αφότου κατέπεσε πάνω σε ένα κέντρο διάσωσης χελωνών.

Η ανακοίνωση της πολιτικής προστασίας δεν δίνει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την προσγείωση ούτε για τις ταυτότητες όσων ενεπλάκησαν, σημειώνοντας πως οι έρευνες συνεχίζονται. Κανένας άλλος άνθρωπος στην παραλία δεν τραυματίστηκε, επισημαίνεται.

Οι επιβαίνοντες του αεροσκάφους, οι τέσσερις Καναδοί αλεξιπτωτιστές ηλικίας μεταξύ 35 και 60 και ένας 40χρονος Μεξικανός, ανασύρθηκαν από το αεροσκάφος και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, προστίθεται στην ανακοίνωση, με την κατάσταση της υγείας τους να είναι σταθερή.

Se desploma avioneta en Puerto Escondido, Oaxaca; reportan varios heridos pic.twitter.com/LUnmznd5wt — karolina lopsot (@karolina_lopsot) February 11, 2024

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Σάλομον Τζάρα ανέφερε σε μια ανάρτηση στο Χ ότι ομάδες διάσωσης κινητοποιήθηκαν για να βοηθήσουν τους τραυματίες στο αεροσκάφος.

«Προς την οικογένεια του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του, θα παράσχουμε κάθε αναγκαία στήριξη και θα σταθούμε στο πλευρό της μπροστά σε αυτήν την ανεπανόρθωτη απώλεια», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

