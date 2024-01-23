Πρωθυπουργός Σλοβακίας: Φυσιολογική η ζωή των κατοίκων του Κιέβου στην Ουκρανία

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο επέμεινε σήμερα πως η ζωή των κατοίκων στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας είναι «απολύτως φυσιολογική» αφού «δεν γίνεται πόλεμος στο Κίεβο», παρότι οι ρωσικές δυνάμεις είχαν εξαπολύσει πυραυλικές επιθέσεις στην περιοχή λίγες μόλις ώρες νωρίτερα.

Αφότου ανέλαβε καθήκοντα τον Οκτώβριο, ο σλοβάκος πρωθυπουργός διέκοψε τη στρατιωτική βοήθεια της χώρας του προς την Ουκρανία, ενώ οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών επιδεινώθηκαν εξαιτίας εμπρηστικών σχολίων του Φίτσο, ο οποίος αμφισβήτησε την κυριαρχία της Ουκρανίας και έκρινε ότι το Κίεβο θα έπρεπε να επιδιώξει συμβιβασμό με τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου.

Ενόψει της αυριανής επίσκεψής του στην πόλη Ούζχοροντ της δυτικής Ουκρανίας, όπου θα συναντήσει τον ουκρανό πρωθυπουργό Ντενίς Σμίχαλ, δημοσιογράφοι ρώτησαν τον Φίτσο μήπως θα ήταν καταλληλότερη επιλογή να επισκεφθεί το Κίεβο ώστε να σχηματίσει άποψη για τον πόλεμο που μαίνεται σχεδόν δύο χρόνια τώρα.

Η απάντηση του σλοβάκου πρωθυπουργού ήταν: «Γιατί να πάω στο Κίεβο όταν μπορώ να συναντήσω τον ουκρανό πρωθυπουργό στο Ούζχοροντ; Δεν βλέπω διαφορά».

«Πιστεύετε πραγματικά ότι γίνεται πόλεμος στο Κίεβο; Θα αστειεύεστε! Παρακαλώ, ελπίζω να μην μιλάτε σοβαρά. Πηγαίνετε εκεί και θα διαπιστώσετε ότι η ζωή είναι φυσιολογική στην πόλη, απολύτως φυσιολογική», συνέχισε ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας.

Ο Ρόμπερτ Φίτσο υπογράμμισε ότι πρέπει να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για «να σταματήσουν οι μάχες». Αλλά, συμπλήρωσε ότι δεν θα σταματήσουν με περισσότερες παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία.

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας υποστηρίζει την προσπάθεια της Ουκρανίας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έχει δεσμευτεί πως θα εμποδίσει την προσχώρησή της στο ΝΑΤΟ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

