Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε σήμερα από τους ηγέτες της G7, της Ομάδας των Επτά ισχυροτέρων οικονομιών του πλανήτη, να εγκρίνουν ένα «σχέδιο Μάρσαλ» για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μετά τις ζημιές που προκάλεσε η εισβολή της Ρωσίας.

«Χρειαζόμαστε ένα σαφές σχέδιο για την αποκατάσταση της Ουκρανίας. Παρόμοιο με αυτό που ήταν το Σχέδιο Μάρσαλ για την Ευρώπη μετά τον πόλεμο», είπε στους ηγέτες της G7, σύμφωνα με την ανάγνωση της ομιλίας του που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της ουκρανικής προεδρίας.

Το Σχέδιο Μάρσαλ ήταν ένα πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας ύψους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που παρείχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στους Ευρωπαίους συμμάχους τους μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, και πιστώθηκε για την αναζωογόνηση των οικονομιών τους μετά την καταστροφή που προκάλεσε ο πόλεμος.

Η Παγκόσμια Τράπεζα εκτίμησε ότι η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας θα κοστίσει σχεδόν 500 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι η πρόσφατη άρση των περιορισμών στη χρήση δυτικών όπλων σε στόχους εντός της Ρωσίας έδωσε στην Ουκρανία πρόσθετη προστασία από αεροπορικές επιδρομές, ιδίως στην πόλη Χάρκοβο στην ανατολική Ουκρανία.

«Ωστόσο, εξακολουθούμε να αναζητούμε πρόσθετα συστήματα Patriot (αντιαεροπορικής άμυνας) και χρειαζόμαστε περισσότερα από τα ίδια αυτά ισχυρά βήματα που έγιναν (για την ενίσχυση) των δυνατοτήτων μας για πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

