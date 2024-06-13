Οι ηγέτες της Ομάδας της G7 στη Σύνοδο Κορυφής στην Ιταλία συμφώνησαν σε ένα δάνειο 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να βοηθήσουν την Ουκρανία στον αγώνα της για επιβίωση, το οποίο αντλείται από ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία που είναι παγωμένα σε δυτικές χώρες.

Τα χρήματα μπορεί να «φτάσουν» στο Κίεβο πριν από το τέλος του έτους σύμφωνα με Γάλλο αξιωματούχο που επιβεβαίωσε τη συμφωνία την Τετάρτη πριν από την επίσημη ανακοίνωση στη σύνοδο κορυφής όπως μεταδίδει το Associated Press.

Στη Σύνοδο Κορυφής, συμμετέχουν η Τζόρτζια Μελόνι, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς, ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό, o πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, ενώ από χθες το βράδυ είχε προσγειωθεί στην ιταλική πόλη και το αεροσκάφος του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Από πού προέρχονται τα χρήματα;

Τα περισσότερα από τα χρήματα θα παρασχεθούν με τη μορφή δανείου από την κυβέρνηση των ΗΠΑ που θα «υποστηρίζεται» από περίπου 300 δισεκατομμύρια δολάρια από ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν κατασχεθεί. Η συντριπτική πλειονότητα των χρημάτων κρατείται σε κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ένας Γάλλος αξιωματούχος είπε ότι ενώ το δάνειο θα είναι ως επί το πλείστον εγγυημένο από τις ΗΠΑ, θα μπορούσε να «συμπληρωθεί» με ευρωπαϊκά χρήματα ή άλλες εθνικές συνεισφορές.

Γιατί δεν δίνονται απλώς στην Ουκρανία τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία;

Σύμφωνα με το Associated Press, αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο να γίνει. Για περισσότερο από ένα χρόνο, αξιωματούχοι από πολλές χώρες συζητούν τη νομιμότητα της κατάσχεσης των χρημάτων και της αποστολής τους στην Ουκρανία.

Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους πάγωσαν αμέσως ρωσικά περιουσιακά στοιχεία όταν η Μόσχα εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022.

Ωστόσο, οι κυβερνήσεις μπορούν γενικά να δεσμεύσουν ακίνητα ή κεφάλαια χωρίς δυσκολία, το να μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς όφελος της Ουκρανίας απαιτεί μια δικαστική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης μιας νομικής βάσης και της εκδίκασης της σε δικαστήριο.

Τα περιουσιακά στοιχεία έχουν κατασχεθεί και δεν είναι προσβάσιμα από τη Μόσχα — αλλά εξακολουθούν να ανήκουν στη Ρωσία.

Ξεχωριστά, οι ΗΠΑ ψήφισαν νωρίτερα αυτό το έτος έναν νόμο που ονομάζεται νόμος REPO - συντομογραφία του νόμου για την ανασυγκρότηση της οικονομικής ευημερίας και ευκαιριών για τους Ουκρανούς - που επιτρέπει στην κυβέρνηση Μπάιντεν να κατάσχει 5 δισεκατομμύρια δολάρια σε ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στις ΗΠΑ και να τα χρησιμοποιήσει προς όφελος του Κιέβου. Αυτή η ρύθμιση είναι ακόμη υπό επεξεργασία.

Δείτε φωτογραφίες από τον χαιρετισμό των ηγετών:

