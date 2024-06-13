Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι αναμένει να ληφθούν «σημαντικές αποφάσεις» στη σύνοδο κορυφής της G7 που ξεκινά σήμερα την Ιταλία, κυρίως την υπογραφή συμφωνιών ασφαλείας με τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία.

«Μεγάλο μέρος (αυτής της συνόδου) θα αφιερωθεί στην Ουκρανία, στην άμυνά μας και την οικονομική μας ανθεκτικότητα. Αναμένουμε ότι θα ληφθούν σημαντικές αποφάσεις σήμερα», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram.

Η Ουκρανία πρόκειται επίσης να υπογράψει διμερείς συμφωνίες συνεργασίας με την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ, με τον Ζελένσκι να τονίζει: «Το κείμενο με τις ΗΠΑ θα είναι χωρίς προηγούμενο, όπως θα πρέπει να είναι για τους ηγέτες που στηρίζουν την Ουκρανία».

Ο Ουκρανός πρόεδρος επεσήμανε στο Telegram ότι στο περιθώριο της συνόδου της G7 θα έχει συναντήσεις με τους ηγέτες των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας, της Ιταλίας, του Καναδά, της Βρετανίας, την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τη διευθύνουσα σύμβουλο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Παράλληλα ο Ζελένσκι διευκρίνισε ότι από τις συναντήσεις αυτές το Κίεβο αναμένει κυρίως αποφάσεις που θα αφορούν την πιο γρήγορη εκπαίδευση των Ουκρανών πιλότων, τις πιο άμεσες παραδόσεις αεροσκαφών στην Ουκρανία και την απόκτηση περισσότερων μέσων αντιαεροπορικής άμυνας, όπως και μεγάλου βεληνεκούς όπλα.

Οι χώρες της G7, που είναι μεταξύ των σημαντικότερων υποστηρικτών της Ουκρανίας μετά τη ρωσική εισβολή, αναμένεται να συζητήσουν και μια μεγάλη συμφωνία χάρη στην οποία θα αποδεσμευθεί δάνειο ύψους 50 δισεκ. δολαρίων για το Κίεβο, για το οποίο θα χρησιμεύσουν ως εγγυήσεις τα μελλοντικά κέρδη από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Το Κίεβο χαιρέτισε εξάλλου σήμερα τις νέες κυρώσεις που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ χθες Τετάρτη και οι οποίες έχουν στόχο να περιορίσουν τη ρωσική αμυντική παραγωγή στοχοθετώνας οντότητες στη Ρωσία αλλά και σε άλλες χώρες όπως η Κίνα, η Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Χαιρετίζουμε κυρίως τα αυστηρά μέτρα που ελήφθησαν εις βάρος του αμυντικού τομέα της Ρωσίας και της πρόσβασής του σε τεχνολογία και πόρους από το εξωτερικό», σχολίασε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα στο Χ.

«Είναι ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια ασφάλεια να προκαλέσουμε ασφυξία στην πολεμική μηχανή του Πούτιν. Κάθε όπλο που δεν μπορεί να παράξει η Ρωσία (…) είναι μια ζωή που σώθηκε», πρόσθεσε.

Μετά τη σύνοδο κορυφής της G7, ακολουθεί το σαββατοκύριακο μια διάσκεψη για την ειρήνη στην Ουκρανία, η οποία θα διεξαχθεί στην Ελβετία με τη συμμετοχή περίπου 90 χωρών και οργανισμών και στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

