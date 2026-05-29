Στην Κίνα δεν θα υπάρξει Terminator: Ο Σι ανακοίνωσε εθνική ταυτότητα για τον έλεγχο των ρομπότ

Το νέο εθνικό σύστημα ψηφιακής ταυτότητας δίνει σε κάθε ανθρωποειδές ρομπότ έναν μοναδικό 29ψήφιο κωδικό, από τη συναρμολόγηση έως την ανακύκλωση

Ρομπότ

Στην Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας δεν θα υπάρξει Terminator και εξέγερση των μηχανών... Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ ανακοίνωσε «εθνική ταυτότητα» (άλλοι κάνουν λόγο για διαβατήριο) για τα ανθρωποειδή ρομπότ. 

Το νέο εθνικό σύστημα ψηφιακής ταυτότητας δίνει σε κάθε ανθρωποειδές ρομπότ έναν μοναδικό 29ψήφιο κωδικό, που θα το παρακολουθεί το από τη συναρμολόγηση έως την ανακύκλωση. Με βάση τις συμβατικές ταυτότητες των Κινέζων υπηκόων, θα υπάρξει διασυνοριακή παρακολούθηση ενσωματωμένη στα πρώτα 2 ψηφία.

Με πάνω από 28.000 ρομπότ ήδη καταχωρισμένα, η πλατφόρμα αποτρέπει την εμφάνιση τεχνικών προβλημάτων, επιτρέπει τις ανακλήσεις και καθιστά ένα πράγμα ξεκάθαρο: το ρομπότ σας δεν θα ξεφύγει από τον έλεγχο — όλα παρακολουθούνται και θα είναι υπό πλήρη έλεγχο.

«Ενώ η Δύση διαφωνεί για το αν η Τεχνητή Νοημοσύνη χρειάζεται κανόνες, η Κίνα τους γράφει ήδη» αναφέρει χαρακτηριστικά ένα δημοσίευμα.

TAGS: Σι Τζινπίνγκ ρομπότ Κίνα τεχνητή νοημοσύνη
