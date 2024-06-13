Υπεγράφη η δεκαετής συμφωνία ασφαλείας μεταξύ Ουκρανίας και Ιαπωνίας

Η Ουκρανία και η Ιαπωνία υπέγραψαν σήμερα 10ετή συμφωνία για θέματα ασφαλείας στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G7, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Ουκρανία, περισσότερο από δύο χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής, έχει υπογράψει 15 παρόμοιες συμφωνίες με τις οποίες εξασφαλίζει μακροπρόθεσμη υποστήριξη από τους συμμάχους της, συμπεριλαμβανομένων της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας.

«Το 2024, η Ιαπωνία θα παράσχει στην Ουκρανία 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια και θα συνεχίσει να μας στηρίζει καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετούς διάρκειας της συμφωνίας», δήλωσε ο Ζελένσκι στο X.

Η συμφωνία, πρόσθεσε, προβλέπει βοήθεια σε θέματα ασφάλειας και άμυνας, ανθρωπιστική βοήθεια, τεχνική και οικονομική συνεργασία.

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε την Ιαπωνία για την «ακλόνητη αλληλεγγύη» και την αφοσίωση στην προστασία του διεθνούς δικαίου.

Παρόμοια συμφωνία με τις ΗΠΑ αναμένεται να υπογραφεί αργότερα στη σύνοδο κορυφής της G7 στην Ιταλία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

