Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη 8,41% τον Μάιο, εβδομαδιαία άνοδος 4,45%

Με άνοδο 4,45% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, ενώ έκλεισε τον μήνα Μάιο με κέρδη 8,41%. Θετικό κλίμα επικράτησε και στα διεθνή χρηματιστήρια, παρά τις προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο απότομης αναστροφής του κλίματος.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χτυπά «καμπανάκι» τονίζοντας ότι οι αποτιμήσεις των μετοχών είναι υψηλές με βάση τα ιστορικά δεδομένα και ότι οι επενδυτές υποτιμούν τους γεωπολιτικούς, δημοσιονομικούς και μακροοικονομικούς κινδύνους, με αποτέλεσμα να υπάρχει σημαντικός κίνδυνος αναστροφής του κλίματος στις αγορές.

Καμπανάκι για αυξημένο κίνδυνο απότομης πτώσης στις ευρωπαϊκές αγορές μετοχών το επόμενο διάστημα εκπέμπει η Bank of America, καθώς βασικός τεχνικός δείκτης της τράπεζας εισήλθε πλέον σε ζώνη υψηλού κινδύνου, ενισχύοντας τους φόβους για πιθανή αντιστροφή της τάσης στις αγορές.

Οι ελληνικές τράπεζες πέρασαν με πολύ καλό βαθμό τις εξετάσεις, τα αυστηρά stress tests του Ταμείου από το ΔΝΤ, το οποίο τις χαρακτηρίζει» ανθεκτικές και καλά κεφαλαιοποιημένες.

Περιορισμένους κινδύνους για τις τράπεζες, οι οποίοι παραμένουν διαχείρισιμοι παρά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, βλέπει το ΔΝΤ σε ειδική έκθεσή του για το τραπεζικό σύστημα.

Συνεχίζονται οι θετικές εκθέσεις των ξένων οίκων για τις ελληνικές τράπεζες. «Ταύρος» για τις ελληνικές τραπεζικές μετοχές δηλώνει η UBS και «βλέπει περιθώρια ανόδου από 21% έως 32%.

Μετά και τα ισχυρά αποτελέσματα α' τριμήνου. Για την Alpha η τιμή-στόχος είναι στα 4,90 ευρώ, για την Πειραιώς στα 11,20 ευρώ, για την Εθνική στα 18,20 ευρώ και για την Eurobank στα 4,70 ευρώ.

Ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος διαπραγματεύεται με P/E 8,1 φορές για το 2027, κατά 13% χαμηλότερο σε σχέση με τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Ψήφος εμπιστοσύνης και της Jefferies στις ελληνικές τράπεζες, παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, τις πιέσεις στις διεθνείς αγορές και τους φόβους για επιβράδυνση της οικονομίας.

Η προοπτική υψηλότερων επιτοκίων επαναφέρει τις ελληνικές τράπεζες στο επίκεντρο, σύμφωνα με την HSBC.

Για την Πειραιώς αυξάνει την τιμή-στόχο στα 12,10 ευρώ, για την Εθνική η τιμή-στόχος στα 18,45 ευρώ, για την Eurobank στα 4,80 ευρώ και για την Alpha Bank στα 4,85 ευρώ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 2.372,70 μονάδες, έναντι 2.271,72 μονάδων την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 4,45%, από τις αρχές Μαΐου κέρδισε 8,41%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 11,88%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 4,59%, έκλεισε τον Μάιο με άνοδο 8,41%, ενώ από τις αρχές του 2026 σημειώνει άνοδο 12,58%.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία άνοδο 3,66%, τον Μάιο κατέγραψε κέρδη 8,49% και από τις αρχές του έτους ενισχύεται σε ποσοστό 10,35%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 6,25%, τον Μάιο ενισχύθηκε κατά 11,35%, ενώ από τις αρχές του 2026 καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 19,04%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος διαμορφώθηκε στα 2.345,028 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών αυξήθηκε και διαμορφώθηκε στα 469,010 εκατ. ευρώ, έναντι 355,930 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή αυξήθηκε κατά 11,32 δισ. ευρώ, στα 174,657 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους είναι αυξημένη 28,41 δισ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

