Το πρόταγμα «να κάνουμε το 2024 έτος οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ελπίδας για όλα όσα μπορούμε να επιτύχουμε μαζί», εκφράζει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του.

Αναφερόμενος στο 2023, επισημαίνει πως ήταν μια χρονιά τεράστιου πόνου, βίας και κλιματικού χάους. «Η ανθρωπότητα πονάει. Ο πλανήτης μας βρίσκεται σε κίνδυνο. Το 2023 είναι το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί. Οι άνθρωποι συνθλίβονται από την αυξανόμενη φτώχεια και πείνα. Οι πόλεμοι αυξάνονται σε αριθμό και αγριότητα. Και η εμπιστοσύνη βρίσκεται σε έλλειψη. Αλλά το να δείχνεις με το δάχτυλο και να απειλείς με τα όπλα δεν οδηγεί πουθενά. Η ανθρωπότητα είναι ισχυρότερη όταν είμαστε ενωμένοι» αναφέρει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ.

Σε ό,τι αφορά το 2024, προτάσσει πως πρέπει να είναι ένα έτος ανοικοδόμησης της εμπιστοσύνης και αποκατάστασης της ελπίδας. «Πρέπει να ενωθούμε πάνω από τις διαφορές για να βρούμε κοινές λύσεις. Για την κλιματική δράση. Για οικονομικές ευκαιρίες και ένα δικαιότερο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα που παράγει αποτελέσματα για όλους. Μαζί, πρέπει να αντισταθούμε στις διακρίσεις και στο μίσος που δηλητηριάζουν τις σχέσεις μεταξύ χωρών και κοινοτήτων. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι νέες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, είναι μια δύναμη για το καλό» σημειώνει.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Αντόνιο Γκουτέρες διαβεβαιώνει πως τα Ηνωμένα Έθνη θα συνεχίσουν να συσπειρώνουν τον κόσμο για την ειρήνη, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Τέλος, εύχεται ευτυχισμένο και ειρηνικό το νέο έτος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.