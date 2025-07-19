Την επόμενη εβδομάδα έθεσε ως προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης του τρίτου γύρου ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στο καθημερινό, βραδινό διάγγελμά του προς τους Ουκρανούς, ο Ζελένσκι είπε ότι ο γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ «πρότεινε μια νέα συνάντηση με τη ρωσική πλευρά, την επόμενη εβδομάδα». Η ακριβής ημερομηνία δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Secretary of the NSDC proposed a new meeting with Russia next week. They must stop hiding from decisions. Ceasefire. Prisoner exchanges. Return of children. End to the killings. And a meeting at the level of leaders is needed to truly ensure a lasting peace. Ukraine is ready. pic.twitter.com/ksH7FzxnAE — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 19, 2025

Ο Ουμέροφ, πρώην υπουργός Άμυνας, διορίστηκε την περασμένη εβδομάδα επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας και του ανατέθηκε να αποκτήσουν μεγαλύτερη δυναμική οι διαπραγματεύσεις.

Οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να ενταθούν και «να γίνει το παν για να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός» πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Η Ουκρανία και η Ρωσία έχουν πραγματοποιήσει δύο γύρους συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη τους τελευταίους πέντε μήνες. Έχουν συμφωνήσει να ανταλλάξουν κρατούμενους, αλλά δεν έχουν σημειώσει καμία πρόοδο στον τερματισμό της σχεδόν τριάμισι ετών σύγκρουσης που ξεκίνησε με την εισβολή της Ρωσίας το 2022.

Η Ρωσία διεξάγει εξοντωτική επίθεση κατά μήκος του ανατολικού μετώπου στην περιοχή Ντονέτσκ της Ουκρανίας. Έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι είναι έτοιμη για έναν νέο γύρο συνομιλιών, αλλά δεν έχει υποχωρήσει από αυτό που το Κίεβο και οι σύμμαχοί του περιγράφουν ως τους μαξιμαλιστικούς πολεμικούς στόχους της.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει σκληρύνει τη γλώσσα του κατά της Ρωσίας τις τελευταίες εβδομάδες εν μέσω της επιδείνωσης των αεροπορικών επιδρομών σε ουκρανικές πόλεις, απείλησε με αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας νωρίτερα αυτό το μήνα εάν δεν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία εντός 50 ημερών.

