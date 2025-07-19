Τη στιγμή που αεροσκάφος της Delta Airlines αναγκάστηκε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, αφού ένας από τους κινητήρες έπιασε φωτιά κατά τη διάρκεια της απογείωσης, αποτυπώνει συγκλονιστικό βίντεο.

Το βίντεο δείχνει το αεροσκάφος Boeing 767-400 κατά τη διάρκεια της απογείωσής του από το αεροδρόμιο στο Λος Άντζελες, όταν από τον αριστερό κινητήρα βγαίνει φωτιά.

ALERT: 🚨 Delta Airlines Boeing 767 headed for Atlanta made an emergency landing Friday at LAX after it's engine caught fire. pic.twitter.com/tIzOXprlZp — E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) July 19, 2025

Το αεροπλάνο, το οποίο κατευθυνόταν προς την Ατλάντα, στη συνέχεια έκανε αναστροφή και προσγειώθηκε με ασφάλεια στον διάδρομο προσγείωσης.

«Η πτήση 446 της Delta επέστρεψε στο Λος Άντζελες λίγο μετά την αναχώρηση της καθώς υπήρξε ένδειξη προβλήματος στον αριστερό κινητήρα του αεροσκάφους», δήλωσε εκπρόσωπος της Delta Airlines στο BBC.

