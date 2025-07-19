Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βίντεο από τη στιγμή που αεροσκάφος της Delta Airlines πιάνει φωτιά την ώρα της απογείωσης

Το βίντεο δείχνει το αεροσκάφος Boeing 767-400 κατά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο στο Λος Άντζελες, όταν από τον αριστερό κινητήρα βγαίνει φωτιά

Delta Airlines

Τη στιγμή που αεροσκάφος της Delta Airlines αναγκάστηκε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, αφού ένας από τους κινητήρες έπιασε φωτιά κατά τη διάρκεια της απογείωσης, αποτυπώνει συγκλονιστικό βίντεο.

Το βίντεο δείχνει το αεροσκάφος Boeing 767-400 κατά τη διάρκεια της απογείωσής του από το αεροδρόμιο στο Λος Άντζελες, όταν από τον αριστερό κινητήρα βγαίνει φωτιά.

 Το αεροπλάνο, το οποίο κατευθυνόταν προς την Ατλάντα, στη συνέχεια έκανε αναστροφή και προσγειώθηκε με ασφάλεια στον διάδρομο προσγείωσης.

«Η πτήση 446 της Delta επέστρεψε στο Λος Άντζελες λίγο μετά την αναχώρηση της καθώς υπήρξε ένδειξη προβλήματος στον αριστερό κινητήρα του αεροσκάφους», δήλωσε εκπρόσωπος της Delta Airlines στο BBC.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αεροσκάφος Delta Airlines Λος Άντζελες
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark