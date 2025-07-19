Ταξίδι στα Κατεχόμενα της Κύπρου έχει προγραμματίσει για αύριο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με αφορμή την 51η επέτειο από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, όπως γνωστοποίησε ο Διευθυντής Επικοινωνιών της Προεδρίας, Burhanettin Duran.

Συγκεκριμένα, ο κ.Duran αναφέρει ότι ο Ερντογάν «θα παραστεί στις τελετές που θα πραγματοποιηθούν με αφορμή την Ημέρα Ειρήνης και Ελευθερίας και την 51η επέτειο της τουρκικής εισβολής».

Αναλυτικά η ανάρτησή του στο Χ:

«Στις 20 Ιουλίου 2025 ο Πρόεδρός μας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα επισκεφθεί την 'Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου' προκειμένου να παραστεί στις τελετές που θα πραγματοποιηθούν με αφορμή την Ημέρα Ειρήνης και Ελευθερίας και την 51η επέτειο της Ειρηνευτικής Επιχείρησης [σ.σ Τ/εισβολή] της Κύπρου.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Πρόεδρός μας θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της 'ΤΔΒΚ', Ερσίν Τατάρ, και θα συμμετάσχει στην τελετή εγκαινίων και θεμελίωσης ορισμένων έργων που θα υλοποιηθούν με τη συμβολή της χώρας μας».

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Barış ve Özgürlük Bayramı ve Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51. yıl dönümü vesilesiyle gerçekleştirilecek törenlere katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni 20 Temmuz 2025 tarihinde ziyaret edeceklerdir.



Sayın Cumhurbaşkanımız… — Burhanettin Duran (@burhanduran) July 19, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.