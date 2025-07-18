Λογαριασμός
Ζελένσκι: Οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία χρειάζονται «μεγαλύτερη δυναμική»

«Η εφαρμογή των συμφωνιών από τη δεύτερη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη βρίσκεται σε εξέλιξη», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Βολοντίμιρ Ζελένσκι πορτραίτο

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία χρειάζονται «μεγαλύτερη δυναμική», δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι ζήτησε από τον νέο επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας και Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ να «εντείνει» τη διαδικασία.

«Η εφαρμογή των συμφωνιών από τη δεύτερη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη βρίσκεται σε εξέλιξη», έγραψε ο ίδιος στο Χ αναφερόμενος στις πρόσφατες συνομιλίες ανάμεσα στις αντιμαχόμενες πλευρές στην Τουρκία νωρίτερα μέσα στον χρόνο. «Η διαδικασία αυτή χρειάζεται περισσότερη δυναμική».

Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι ανέθεσε στον Ουμέροφ, ο οποίος μέχρι τον χθεσινό ανασχηματισμό της κυβέρνησης, υπηρετούσε ως υπουργός Άμυνας, να εργαστεί για τις αμυντικές συμφωνίες με τους συμμάχους του Κιέβου.

 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

