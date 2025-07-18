Οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία χρειάζονται «μεγαλύτερη δυναμική», δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι ζήτησε από τον νέο επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας και Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ να «εντείνει» τη διαδικασία.

«Η εφαρμογή των συμφωνιών από τη δεύτερη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη βρίσκεται σε εξέλιξη», έγραψε ο ίδιος στο Χ αναφερόμενος στις πρόσφατες συνομιλίες ανάμεσα στις αντιμαχόμενες πλευρές στην Τουρκία νωρίτερα μέσα στον χρόνο. «Η διαδικασία αυτή χρειάζεται περισσότερη δυναμική».

Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι ανέθεσε στον Ουμέροφ, ο οποίος μέχρι τον χθεσινό ανασχηματισμό της κυβέρνησης, υπηρετούσε ως υπουργός Άμυνας, να εργαστεί για τις αμυντικές συμφωνίες με τους συμμάχους του Κιέβου.

Today, I discussed with Rustem Umerov the work of Ukraine’s National Security and Defense Council and the Supreme Commander-in-Chief’s Staff, as well as personal tasks in the defense and negotiation spheres.



First, continue working with partners on arms agreements. We must fully… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 18, 2025

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

