Νέα δεδομένα προέκυψαν κατά την έρευνα για το όχημα που έπεσε πάνω σε πλήθος στο Λος Άντζελες, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 30 άνθρωποι να τραυματιστούν, ορισμένοι εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Υπό κράτηση τέθηκε ο οδηγός, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Όπως αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ, όταν έφτασε η αστυνομία στο σημείο, περαστικοί είχαν τραβήξει εκτός αυτοκινήτου τον οδηγό και του επιτέθηκαν, ενώ ένας έβγαλε όπλο και τον πυροβόλησε.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Ωστόσο, η αστυνομία δεν διευκρίνισε την κατάστασή του.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, το αυτοκίνητο πέρασε πάνω από ένα περίπτερο, το οποίο πούλαγε τάκος, διέλυσε το κουβούκλιο ενός πάρκινγκ και έπεσε πάνω στο πλήθος που περίμενε στην ουρά, έξω από nightclub.

Σύμφωνα με αξιωματικό της αμερικανικής αστυνομίας, ο οδηγός ήταν μεθυσμένος και έπεσε πάνω στο πλήθος για άγνωστους λόγους.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν τον άνδρα που έβγαλε όπλο και πυροβόλησε τον οδηγό του οχήματος ως καραφλό, ισπανικής καταγωγής. Ο δράστης που πυροβόλησε διέφυγε πεζός και αναζητείται. Φορούσε μπλε φανέλα και το όπλο ήταν ασημί.

Όσον αφορά στον αριθμό των θυμάτων, ο τελευταίος απολογισμός έκανε λόγο για τουλάχιστον 30 τραυματίες, εκ των οποίων τα επτά νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Πηγή: skai.gr

