Με μία δόση ειρωνίας απάντησε σήμερα η Ρωσία στο 18ο πακέτο κυρώσεων που ενέκρινε σήμερα η Κομισιόν σε βάρος της Μόσχας, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει μέτρα για την πετρελαϊκή της βιομηχανία.

«Η Ρωσία έχει αναπτύξει κάποιο βαθμό ανοσίας στις δυτικές κυρώσεις και έχει προσαρμοστεί σε αυτές», δήλωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Ερωτηθείς για τα νέα μέτρα της ΕΕ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ τα χαρακτήρισε μονόπλευρα και παράνομα και δήλωσε ότι συμβαδίζουν με τη «συστηματικά αντιρωσική στάση», όπως τη χαρακτήρισε, της Ευρώπης.

«Αλλά παράλληλα, φυσικά, έχουμε ήδη αποκτήσει κάποια ανοσία στις κυρώσεις, έχουμε προσαρμοστεί στη ζωή με κυρώσεις», δήλωσε ο Πεσκόφ σε δημοσιογράφους.

«Φυσικά θα πρέπει να αναλύσουμε το νέο πακέτο για να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις του. Αλλά, επιπλέον, κάθε νέο πακέτο κυρώσεων φέρνει έναν αρνητικό αντίκτυπο για τις χώρες που το στηρίζουν. Είναι διττό όπλο», δήλωσε ο Πεσκόφ.

