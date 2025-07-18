Σε συμφωνία κατέληξε η Ευρωπαϊκή Ένωση για το περιεχόμενο του 18ου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το οποίο, όπως υποστήριξε η Κάγια Κάλας σε ανάρτησή της στο Χ, περιλαμβάνει σειρά μέτρων που έχουν στόχο τα έσοδα της Μόσχας από την ενεργειακή της βιομηχανία.

Συγκεκριμένα, το νέο πακέτο των ευρωπαϊκών κυρώσεων μειώνει το ανώτερο όριο τιμής πώλησης για το ρωσικό πετρέλαιο, στοχοποιεί νέα πλοία του σκιώδους στόλου της Ρωσίας, διευρύνει τη λίστα των ρωσικών τραπεζών που «αποβάλλονται» από το διεθνές σύστημα πληρωμών SWIFT, απαγορεύει τις συναλλαγές που σχετίζονται με τους αγωγούς φυσικούς και θεσπίζει περιορισμούς για το ρωσικό αργό που διυλίζεται σε τρίτες χώρες, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τα έσοδα της Μόσχας από τον ενεργειακό τομέα με τα οποία συνεχίζει να χρηματοδοτεί την εισβολή της στην Ουκρανία.

Πιο συγκεκριμένα, η Κάγια Κάλας με ανάρτησή της στο Χ σχετικά με τη νέα δέσμη κυρώσεων αναφέρει: «Είμαστε ακλόνητοι. Η ΕΕ μόλις ενέκρινε ένα από τα ισχυρότερα πακέτα κυρώσεων κατά της Ρωσίας μέχρι σήμερα. Περιορίζουμε περαιτέρω τον πολεμικό προϋπολογισμό του Κρεμλίνου, στοχεύοντας 105 ακόμη πλοία του σκιώδους στόλου και όσους υποστηρίζουν τη ρωσική εισβολή, περιορίζοντας, παράλληλα, την πρόσβαση των ρωσικών τραπεζών στη χρηματοδότηση».

We are standing firm.



The EU just approved one of its strongest sanctions package against Russia to date.



We’re cutting the Kremlin’s war budget further, going after 105 more shadow fleet ships, their enablers, and limiting Russian banks’ access to funding. (1/3) — Kaja Kallas (@kajakallas) July 18, 2025

Και η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας συμπληρώνει: «Οι αγωγοί Nord Stream θα απαγορευτούν. Επιβάλλαμε το χαμηλότερο μέχρι στιγμής ανώτατο όριο τιμών πετρελαίου. Ασκούμε μεγαλύτερη πίεση στη στρατιωτική βιομηχανία της Ρωσίας, στις κινεζικές τράπεζες που επιτρέπουν την αποφυγή κυρώσεων και εμποδίζουμε τις εξαγωγές τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται σε drones».

Nord Stream pipelines will be banned.

A lower oil price cap.



We are putting more pressure on Russia’s military industry, Chinese banks that enables sanctions evasion, and blocking tech exports used in drones. (2/3) — Kaja Kallas (@kajakallas) July 18, 2025

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του νέου πακέτου κυρώσεων, το ανώτατο όριο τιμής πώλησης του ρωσικού πετρελαίου, το οποίο ορίζεται επί του παρόντος στα 60 δολάρια ανά βαρέλι, θα καθορίζεται εφεξής δυναμικά και θα ορίζεται 15% χαμηλότερα από τις τιμές της αγοράς. Με βάση τον νέο μηχανισμό το όριο ορίζεται μεταξύ των 45 και 50 δολαρίων και θα αναθεωρείται αυτόματα τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο με βάση τις τιμές της αγοράς, όπως είχε αναφέρει προηγουμένως το Bloomberg.

Περιλαμβάνει επίσης κυρώσεις σε δεκάδες ακόμη πλοία του σκιώδους στόλου πετρελαιοφόρων της Ρωσίας καθώς και σε αρκετές οντότητες και εμπόρους που συνεργάζονται με τον σκιώδη αυτό στόλο. Συγκεκριμένα στη λίστα εντάσσονται άλλα 105 δεξαμενόπλοια, ανεβάζοντας το σύνολο των πλοίων που υπόκειται σε κυρώσεις σε περισσότερα από 400.

Επιπλέον, το πακέτο προβλέπει την προσθήκη πρόσθετων ρωσικών αγαθών στις υφιστάμενων λίστες περιορισμών εξαγωγών που χρησιμοποιούνται από την πολεμική μηχανή της Μόσχας και κυρώσεις σε αρκετές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων της Κίνας και άλλων, που θεωρείται ότι βοηθούν τη Ρωσία να παρακάμψει τους εμπορικούς και ενεργειακούς περιορισμούς του μπλοκ.

Επίσης, θα αρθεί η πρόσβαση άλλων περίπου 20 ρωσικών τραπεζών στο διεθνές σύστημα πληρωμών SWIFT, την απαγόρευσης των συναλλαγών που σχετίζονται με τους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream 1 και 2, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα τεθούν ξανά σε λειτουργία στο μέλλον.

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Χτυπάμε στην καρδιά της πολεμικής μηχανής της Ρωσίας

Από πλευράς της, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανέφερε σχετικά με τη 18η δέσμη κυρώσεων ότι η ΕΕ «χτυπά στην καρδιά της πολεμικής μηχανής της Ρωσίας.

Αναλυτικότερα, δήλωσε με ανάρτησή της στο Χ:

«Χαιρετίζω τη συμφωνία για το 18ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.



Χτυπάμε την καρδιά της πολεμικής μηχανής της Ρωσίας.

Στοχεύουμε τους τραπεζικούς, ενεργειακούς και στρατιωτικο-βιομηχανικούς τομείς της και προχωράμε σε δυναμική μείωση του ανώτατου ορίου τιμών πετρελαίου.



Η πίεση συνεχίζεται.

Και θα συνεχιστεί μέχρι ο Πούτιν να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο».

I welcome the agreement on our 18th sanctions package against Russia.



We are striking at the heart of Russia's war machine.



Targeting its banking, energy and military-industrial sectors and including a new dynamic oil price cap.



The pressure is on.



It will stay on until… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 18, 2025

Ήρθη το μπλόκο από τη Σλοβακία

Η Σλοβακία, η οποία απέκλειε μέχρι στιγμής την υιοθέτηση της νέας αυτής δέσμης κυρώσεων, που είναι η 18η από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, αποδέχθηκε εν τέλει να άρει το βέτο της αφού έλαβε εγγυήσεις.

Η Μπρατισλάβα χρησιμοποιούσε το βέτο για να ασκήσει πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε αυτή να της εγγυηθεί τον εφοδιασμό της σε φυσικό αέριο, καθώς η ΕΕ επιδιώκει να διακόψει τελείως τις εισαγωγές της ρωσικού φυσικού αερίου ως το 2027.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.