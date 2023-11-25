Η Ουκρανία χρειάζεται περισσότερα μέσα αντιαεροπορικής άμυνας ώστε να προστατεύσει τις εξαγωγές σιτηρών της καθώς και τις περιοχές που συνορεύουν με τη Ρωσία, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε ομιλία του στο Κίεβο σε μια διεθνή σύνοδο κορυφής για την επισιτιστική ασφάλεια.

«Υπάρχει έλλειμμα στην αντιαεροπορική άμυνα και αυτό δεν είναι μυστικό», είπε ο Ζελένσκι στη σύνοδο της ομάδας «Σιτηρά για την Ουκρανία», στην οποία συμμετείχαν ανώτεροι αξιωματούχοι από ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ελβετού προέδρου Αλέν Μπερσέ και της Λιθουανής πρωθυπουργού Ίνγκριντα Σιμονίτε.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση με 75 μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Ουκρανία, τη μεγαλύτερη επίθεση με αυτού του είδους τα όπλα από την αρχή του πολέμου. Νωρίτερα, η κοινή συνέντευξη Τύπου των τριών ηγετών διακόπηκε όταν ήχησαν οι σειρήνες για αεροπορική επιδρομή στο Κίεβο.

Ο Ζελένσκι είπε ότι οι ξένοι εταίροι της Ουκρανίας θα της εξασφαλίσουν σκάφη τα οποία θα συνοδεύουν τις νηοπομπές των φορτηγών πλοίων που αποπλέουν από ουκρανικά λιμάνια, φροντίζοντας για την ασφάλειά τους. Πρόσθεσε ότι το Κίεβο ελπίζει να επιλύσει το πρόβλημα της ανεπαρκούς αντιαεροπορικής άμυνας μέσω νέων προμηθειών από τους εταίρους του αλλά και αυξάνοντας τη δική του παραγωγή, κάτι στο οποίο, όπως διαβεβαίωσε, υπήρξε πρόοδος.

«Δεν μπορώ σήμερα να πω λεπτομέρειες για το τι κάνουμε και πού, αλλά υπάρχει πρόοδος», είπε.

Όταν ρωτήθηκε για τις κινητοποιήσεων των Πολωνών και Σλοβάκων οδηγών φορτηγών που έχουν μπλοκάρει την οδική διαμετακόμιση των ουκρανικών προϊόντων τις τελευταίες ημέρες, ο Ζελένσκι επέρριψε την ευθύνη στην εσωτερική πολιτική των δύο γειτονικών χωρών. «Πιστεύω ότι υπάρχουν δυσκολίες στα σύνορα πρώτα και κύρια λόγω ορισμένων πολιτικών που εφαρμόζουν οι γείτονές μας», είπε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το πρόβλημα θα επιλυθεί αν δοθεί «λίγος χρόνος» στις γειτονικές χώρες για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

