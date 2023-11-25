Στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες θα παραστεί ο Μπλίνκεν - Στο επίκεντρο η Ουκρανία και η σταθερότητα στα Δυτικά Βαλκάνια

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν θα παραστεί στη σύνοδο των ομολόγων του των χωρών του ΝΑΤΟ, την επόμενη εβδομάδα, με στόχο να υπογραμμίσει τη δέσμευση της συμμαχίας στην Ουκρανία, στον πόλεμό της με τη Ρωσία, ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Το ΝΑΤΟ στηρίζει ενεργά την Ουκρανία και το Κίεβο ελπίζει ότι κάποια μέρα θα ενταχθεί στη Συμμαχία. Το ίδιο το ΝΑΤΟ δεν βρίσκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία, κάτι που οι ηγέτες Δυτικών χωρών λένε ότι θέλουν να αποφύγουν, λαμβάνοντας υπόψη το τεράστιο πυρηνικό οπλοστάσιο της Μόσχας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Μπλίνκεν θα τονίσει επίσης τη στήριξη των ΗΠΑ στη δημοκρατία και την περιφερειακή σταθερότητα των Δυτικών Βαλκανίων. Το ΝΑΤΟ εξετάζει επί του παρόντος μια μονιμότερη αύξηση του αριθμού των δυνάμεών του στην περιοχή, ώστε να διατηρήσει υπό έλεγχο τις εντάσεις.

Η σύνοδος θα διεξαχθεί στις Βρυξέλλες μεταξύ 27-29 Νοεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.