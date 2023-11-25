Το Ισραήλ παραβίασε τους όρους της συμφωνίας εκεχειρίας, λέει σύμβουλος του ηγέτη της Χαμάς

Tο Ισραήλ παραβίασε τους όρους της προσωρινής κατάπαυσης του πυρός ανέφερε σύμβουλος του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγιε, σε μια δήλωση μετά και την καθυστέρηση στην απελευθέρωση της δεύτερης ομάδας των ομήρων.

Ο Taher al-Nono λέει στο Al Jazeera ότι το Ισραήλ δεν συμμορφώθηκε με τις ρήτρες σχετικά με την είσοδο φορτηγών ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διανομή βοήθειας στη βόρεια Λωρίδα όπου οι μάχες ήταν πιο έντονες.

Ωστόσο, το Ισραήλ επέτρεψε 200 φορτηγά να εισέλθουν στη Γάζα, όπως απαιτείται από τη συμφωνία, και ο στρατιωτικός σύνδεσμος COGAT ανακοίνωσε νωρίτερα ότι 50 από αυτά τα φορτηγά έφτασαν στη βόρεια Γάζα.

Ο Nono ισχυρίζεται επίσης ότι το Ισραήλ επίσης δεν τήρησε τους όρους σχετικά με την απελευθέρωση των Παλαιστινίων αιχμαλώτων, τους οποίους η Χαμάς είχε πιέσει να απελευθερωθούν με διαφορετική σειρά από αυτή που έκανε το Ισραήλ.

Ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς ισχυρίζεται ότι ο Ισραηλινός Στρατός παραβίασε τη συμφωνία πυροβολώντας κατοίκους της Γάζας που προσπαθούσαν να επιστρέψουν στη βόρεια Γάζα, κάτι που οδήγησε στο θάνατο δύο Παλαιστινίων. Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι μια ρήτρα της συμφωνίας περιελάμβανε ρήτρα που απαγόρευε στους Παλαιστίνιους να επιστρέψουν στη βόρεια Γάζα, όπου ο Ισραηλινός Στρατός εξακολουθεί να επιχειρεί.

Πηγή: skai.gr

