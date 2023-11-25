Κρίσιμες είναι οι ώρες για την επιβίωση της συμφωνίας εκεχειρίας ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς καθώς η αναμενόμενη σημερινή απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι αυτή την ώρα με την ένοπλη παλαιστινιακή ομάδα να λέει ότι καθυστερεί διότι παραβιάστηκαν οι όροι και το Ισραήλ να προειδοποιεί ότι αν οι όμηροι δεν απελευθερωθούν μέχρι τα μεσάνυχτα θα ξεκινήσουν και πάλι επιχειρήσεις.

Όπως μεταδίδει ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ στα σύνορα με τη Γάζα, Σταύρος Ιωαννίδης, ο Ερυθρός Σταυρός νωρίτερα είχε επαφή με τους ομήρους χωρίς ωστόσο να γνωρίζει κανείς εάν έχουν φτάσει μέχρι το συνοριακό πέρασμα στη Ράφα ή αν βρίσκονται ακόμα στη Χαν Γιουνίς. Σύμφωνα με πληροφορίες αυτή την ώρα συνεδριάζει το πολεμικο συμβούλιο του Ισραήλ.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, διαμήνυσε ότι «θα επιτεθούμε ξανά με πλήρη ισχύ τα μεσάνυχτα εάν οι όμηροι δεν απελευθερωθούν όπως συμφωνήθηκε στη συμφωνία».

Το χρονικό της κρίσης: Η Χαμάς καθυστερεί την παράδοση των ομήρων

Η απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων έχει εξελιχθεί σε θρίλερ καθώς η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να καθυστερήσει την απελευθέρωση της δεύτερης ομάδας επειδή παραβιάστηκαν οι όροι της συμφωνίας από το Ισραήλ.

BREAKING: Hamas say they will delay a second round of hostage releases until Israel "adheres to the terms of the agreement." The militant group reportedly wants Israel to allow more aid trucks to enter northern Gaza. pic.twitter.com/fGamXdE5Nd — DW News (@dwnews) November 25, 2023

Η στρατιωτική πτέρυγα ισχυρίζεται ότι καθυστερεί την απελευθέρωση «μέχρι η κατοχή να τηρήσει τους όρους της συμφωνίας σχετικά με την είσοδο φορτηγών βοήθειας στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας και λόγω μη τήρησης των συμφωνηθέντων όρων για την απελευθέρωση κρατουμένων».

Οι Ταξιαρχίες al-Qassam πρόσθεσαν ότι οι απελευθερώσεις ομήρων θα καθυστερήσαν εάν το Ισραήλ δεν τηρήσει τους συμφωνηθέντες όρους για την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων.

Και ο σύμβουλος του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγιε, δήλωσε ότι το Ισραήλ παραβίασε τους όρους της προσωρινής κατάπαυσης του πυρός.

Ο Taher al-Nono λέει στο Al Jazeera ότι το Ισραήλ δεν συμμορφώθηκε με τις ρήτρες σχετικά με την είσοδο φορτηγών ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διανομή βοήθειας στη βόρεια Λωρίδα όπου οι μάχες ήταν πιο έντονες.

Ο Nono ισχυρίζεται επίσης ότι το Ισραήλ δεν τήρησε τους όρους σχετικά με την απελευθέρωση των Παλαιστινίων αιχμαλώτων, τους οποίους η Χαμάς είχε πιέσει να απελευθερωθούν με διαφορετική σειρά από αυτή που έκανε το Ισραήλ.

Μεσολάβηση του Κατάρ και της Αιγύπτου για την επίλυση της κρίσης

Το Κατάρ διεξάγει συνομιλίες με το Ισραήλ και τη Χαμάς προκειμένου να επιλυθεί «το συντομότερο δυνατόν» το πρόβλημα που οδήγησε στην καθυστέρηση του δεύτερου γύρου της απελευθέρωσης των Ισραηλινών ομήρων που κρατά η παλαιστινιακή οργάνωση, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστίνιων κρατουμένων από το Ισραήλ, ανέφερε ένας αξιωματούχος.

Νωρίτερα, άλλος Παλαιστίνιος αξιωματούχος που ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος είπε στο πρακτορείο Reuters ότι η Αίγυπτος προσπαθεί να μεσολαβήσει για να βρεθεί μια διέξοδος.

Τι προέβλεπε η δεύτερη μέρα της εκεχειρίας

Η διαδικασία απελευθέρωσης της δεύτερης ομάδας Ισραηλινών ομήρων είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει σήμερα στις 16:00, ωστόσο φαίνεται να υπήρξε μια καθυστέρηση με το ισραηλινό ειδησεογραφικό δίκτυο Channel 12 να μεταδίδει πως η διαδικασία θα ξεκινούσε στις 17:00.

Κατά τη δεύτερη μέρα εφαρμογής της συμφωνίας, η Χαμάς αναμένεται να αφήσει ελεύθερους 13 Ισραηλινούς ομήρους με αντάλλαγμα την απελευθέρωση 39 Παλαιστινίων κρατουμένων, δήλωσε σήμερα το απόγευμα ο Ολιβιέ Ράφοβιτζ, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, μιλώντας στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.