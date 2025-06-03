Ζελενσκι: Οι Ρώσοι είναι ηλίθιοι - Δεν θέλουμε «παύση» 2-3 ημερών - Θέλουμε τερματισμό του πολέμου

Λεπτομέρειες από τις διαπραγματεύσεις με τους Ρώσους στην Κωνσταντινούπολη, έδωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι μέσω αναρτήσεών του στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε σε συνέντευξη που παραχώρησε, αναλύοντας τις απαντήσεις που έδωσε σχετικά με μια άνευ όρων κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, την -μεγάλης κλίμακας- επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Ουκρανίας σε ρωσικές αεροπορικές βάσεις και την πολύτιμη βοήθεια των ΗΠΑ.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι το επόμενο βήμα στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών, θα είναι μια συνάντηση σε επίπεδο ηγετών. «Όσων αφορά σε μια συνάντηση των ηγετών, οι Ρώσοι πιστεύουν ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέχρι το τέλος αυτού του μήνα ή στις αρχές του επόμενου», έγραψε.

Σχολιάζοντας την τακτική της Ρωσίας για εκεχειρία, ο Ουκρανός πρόεδρος εκτίμησε ότι η άλλη πλευρά προσπαθεί να κερδίσει χρόνο με προσωρινή κατάπαυση του πυρός με στόχο την περισυλλογή των νεκρών. «Κατάπαυση του πυρός, ουσιαστικά δεν τη βλέπουν να συμβαίνει ακόμα (οι Ρώσοι). Σύμφωνα με τους Ρώσους, είναι έτοιμοι για μια κατάπαυση του πυρός 2-3 ημερών, μόνο και μόνο για να μαζέψουν τους νεκρούς τους από το πεδίο της μάχης. Νομίζω είναι ηλίθιοι, γιατί ο στόχος μιας κατάπαυσης του πυρός είναι να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχουν απώλειες. Οπότε, βλέπετε τη νοοτροπία. Για αυτούς, είναι απλώς μια σύντομη παύση στον πόλεμο», σημείωσε.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανία πραγματοποίησε μια λαμπρή επιχείρηση, η οποία σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε ανεξάρτητα από την πλευρά της. Και επανέλαβε: «Δεν πρόκειται να παραδοθούμε και δεν θα δεχτούμε κανένα τελεσίγραφο. Αλλά δεν θέλουμε πόλεμο».

Όταν ρωτήθηκε για το αν πιστεύει ότι η χθεσινή επιχείρηση θα μπορούσε να εξοργίσει τους Ρώσους, ο Ζελένσκι είπε ότι «μόλις μια μέρα νωρίτερα, η Ρωσία είχε εξαπολύσει μια μαζική επίθεση κατά της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, με πάνω από 480 drones και πυραύλους. Έπληξαν πολιτικές υποδομές, κτίρια κατοικιών. Υπήρξαν θύματα, άνθρωποι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν. Αυτό συμβαίνει κάθε μέρα. Μερικές φορές υπάρχει μια σύντομη παύση, και για να είμαστε ειλικρινείς, τώρα την ονομάζουμε «παύση» αν δεν σκοτωθεί κανείς εκείνο το βράδυ.

Αλλά ακόμα και τότε, τα drones εξακολουθούν να πετούν και οι άνθρωποι εξακολουθούν να τραυματίζονται. Αυτές οι λεγόμενες «παύσεις» σημαίνουν απλώς λιγότερες επιθέσεις από το συνηθισμένο, αλλά εξακολουθούμε να μιλάμε για δεκάδες drones και πυραύλους κρουζ».

«Οπότε όχι, κανείς δεν νοιάζεται αν η Ρωσία είναι θυμωμένη», απάντησε.

Και τόνισε: «Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η Ρωσία πρέπει να κινηθεί προς τον τερματισμό αυτού του πολέμου».

Ο Ζελένσκι δεν παρέλειψε να αναφέρει το πόσο σημαντική είναι για εκείνον και τη χώρα του η υποστήριξη της παγκόσμιας κοινότητας και της Αμερικής.

«Ως παγκόσμια κοινότητα, πρέπει όλοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σταματήσουμε τους Ρώσους. Περιμένουμε με ανυπομονησία ισχυρά βήματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ελπίζουμε ότι θα υποστηρίξει τις κυρώσεις και θα πιέσει τον Πούτιν να σταματήσει αυτόν τον πόλεμο, τουλάχιστον για να κάνει το πρώτο βήμα προς τον τερματισμό του: μια εκεχειρία. Αυτά είναι κρίσιμα πράγματα. Πιστεύω ότι με αυτή τη στάση των ΗΠΑ, θα μπορέσουμε να πετύχουμε μια εκεχειρία πιο γρήγορα», κατέληξε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Πηγή: skai.gr

