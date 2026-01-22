Προειδοποιητικό μήνυμα εκκένωσης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), στάλθηκε λίγο πριν τις 12 τα μεσάνυχτα της Τετάρτης στους κατοίκους της Ραφήνας που βρίσκονται κοντά στο Μεγάλο Ρέμα, εξαιτίας υπερχείλισης του ρέματος. Οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να κατευθυνθούν πρός το Δημαρχείο, ακολουθώντας τις οδηγίες των Αρχών.

😱Καταρρέουν τα Πρανή στο Ρέμα της Ραφηνας τώρα



Βίντεο : @ilias_ioannatos pic.twitter.com/VxD2DnJRut January 21, 2026

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε πλησίον των εκβολών του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, κατευθυνθείτε προς το Δημαρχείο Ραφήνας λόγω υπερχείλισης του ρέματος. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Αν βρίσκεστε πλησίον των εκβολών του #Μεγάλου_Ρέματος #Ραφήνας της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής κατευθυνθείτε προς το #Δημαρχείο #Ραφήνας λόγω υπερχείλισης του ρέματος



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) January 21, 2026

Πηγή: skai.gr

