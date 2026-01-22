Λογαριασμός
Υπερχείλισε το Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας - Ήχησε το 112 (Βίντεο)

Οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να κατευθυνθούν πρός το Δημαρχείο Ραφήνας, ακολουθώντας τις οδηγίες των Αρχών

Ρέμα Ραφήνας

Προειδοποιητικό μήνυμα εκκένωσης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), στάλθηκε λίγο πριν τις 12 τα μεσάνυχτα της Τετάρτης στους κατοίκους της Ραφήνας που βρίσκονται κοντά στο Μεγάλο Ρέμα, εξαιτίας υπερχείλισης του ρέματος. Οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να κατευθυνθούν πρός το Δημαρχείο, ακολουθώντας τις οδηγίες των Αρχών.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε πλησίον των εκβολών του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, κατευθυνθείτε προς το Δημαρχείο Ραφήνας λόγω υπερχείλισης του ρέματος. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

