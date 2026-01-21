Λογαριασμός
Σχεδόν 150mm βροχής στην Αττική - Ποιες περιοχές «βούλιαξαν» - Πίνακας

Σε Βύρωνα, Χαλάνδρι, Ηλιούπολη, Νομισματοκοπείο και Αμπελόκηπους, καταγράφηκαν ύψη βροχής άνω των 100mm

Κακοκαιρία

Σχεδόν 150mm βροχής καταγράφηκαν σε περιοχές της Αττικής, την οποία η κακοκαιρία «σάρωσε» κυριολεκτικά, αφήνοντας πίσω μία γυναίκα νεκρή, καταστροφές και πλημμύρες σε πολλά σημεία.

Σύμφωνα με τον πίνακα του Αστεροσκοπείου Αθηνών, η περιοχή του Παπάγου ήταν εκείνη που δέχθηκε τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, φτάνοντας στα 146,4mm, ενώ σε Βύρωνα, Χαλάνδρι, Ηλιούπολη, Νομισματοκοπείο και Αμπελόκηπους, καταγράφηκαν ύψη βροχής άνω των 100mm.

Ακολουθεί ο πίνακας του Αστεροσκοπείου με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής που καταγράφηκαν στην Ελλάδα την Τετάρτη: 

κακοκαιρία καταιγίδα
