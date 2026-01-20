Ο Τραμπ κλιμακώνει την πίεση για τη Γροιλανδία με... AI εικόνες που τη δείχνουν αμερικανική

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέβασε στο Truth Social δύο φωτογραφίες τεχνητής νοημοσύνης που φαίνεται να στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα για τη Γροιλανδία καθώς και για Καναδά και Βενεζοθυέλα. Στη μία φωτογραφία που δημοσίευσε εμφανίζεται μαζί με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να κρατά και να τοποθετεί μια μεγάλη αμερικανική σημαία στη Γροιλανδία, δίπλα σε μια πινακίδα που γράφει με κεφαλαία «ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ – ΈΔΑΦΟΣ ΤΩΝ ΗΠΑ».

Η δεύτερη φωτογραφία τεχνητής νοημοσύνης που δημοσίευσε ο Αμερικανός πρόεδρος δείχνει τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο μαζί με ευρωπαίους ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι καθώς και ο γ.γ του ΝΑΤΟ Μάρκ Ρούτε και η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με έναν χάρτη που δείχνουν τον Καναδά, τη Γροιλανδία και τη Βενεζουέλα στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας.

Ο Τραμπ προεξοφλεί ότι οι Ευρωπαίοι δεν θα «αντισταθούν πολύ» στο σχέδιό του η Γροιλανδία να γίνει αμερικανικό έδαφος

Ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε εν τω μεταξύ χθες Δευτέρα ότι οι ευρωπαίοι ηγέτες δεν θα «αντισταθούν πολύ» στο σχέδιό του η Γροιλανδία να μετατραπεί σε έδαφος των ΗΠΑ.

«Δεν νομίζω πως θα αντισταθούν πολύ. Πρέπει να την αποκτήσουμε», επέμεινε ο ρεπουμπλικάνος απαντώντας σε δημοσιογράφο στη Φλόριντα τι σκοπεύει να πει στους Ευρωπαίους οι οποίοι έχουν καταστήσει σαφές πως εναντιώνονται στο συγκεκριμένο σχέδιό του.

Είπε πως οι ΗΠΑ θα μιλήσουν για το σχέδιο απόκτησης της Γροιλανδίας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) του Νταβός αυτή την εβδομάδα και υποστήριξε για ακόμη μια φορά πως η Δανία «δεν μπορεί να προστατεύσει» τη Γροιλανδία. «Ξέρω τους ηγέτες (της Δανίας), είναι υπέροχοι άνθρωποι, είναι πολύ καλοί άνθρωποι, αλλά δεν πάνε καν εκεί», είπε. «Πρέπει να την αποκτήσουμε. Πρέπει να το κάνουν. Δεν μπορούν να την προστατεύσουν».

Ο Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρούτε αναφορικά με τη Γροιλανδία

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης σήμερα ότι είχε μια «πολύ καλή» τηλεφωνική συνομιλία με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε αναφορικά με τη Γροιλανδία.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι συμφώνησε σε μια συνάντηση διαφόρων μερών στο Νταβός της Ελβετίας στη διάρκεια του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Δεν διευκρίνισε ποια είναι αυτά τα διάφορα μέρη.

«Όπως εξέφρασα στον καθένα, πολύ ξεκάθαρα, η Γροιλανδία είναι επιτακτικής σημασίας για την Εθνική και την Παγκόσμια Ασφάλεια. Δεν γίνεται να κάνουμε πίσω - Σ' αυτό όλοι συμφωνούν!», έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Τραμπ είχε πει προηγουμένως σε δημοσιογράφους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν συνομιλίες με θέμα την απόκτηση της Γροιλανδίας αυτή την εβδομάδα στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, επειδή η Δανία δεν μπορεί να προστατεύσει το έδαφος αυτό.

Πηγή: skai.gr

