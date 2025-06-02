Η χθεσινή μεγάλης κλίμακας επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Ουκρανίας σε ρωσικές αεροπορικές βάσεις χιλιάδες μίλια πίσω από τις γραμμές του μετώπου είναι η τελευταία τολμηρή αποστολή των Ουκρανών εναντίον της Μόσχας σε μια σειρά από άλλα επιτυχή χτυπήματα που έχουν πραγματοποιήσει στο παρελθόν.

Η επιχείρηση, η οποία οργανωνόταν πάνω από ενάμιση χρόνο και περιελάμβανε τη λαθραία εισαγωγή drones σε ρωσικό έδαφος και τη φύλαξή τους σε κρυφά σημεία προκάλεσαν ζημιές ύψους περίπου 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων και έπληξαν το 34% των στρατηγικών αεροπλανοφόρων κρουζ της Ρωσίας στις κύριες αεροπορικές βάσεις της, ανέφερε η πηγή. Η επίθεση έδειξε επίσης ότι η Ουκρανία εξακολουθεί να έχει την ικανότητα να πιέσει τη Ρωσία, ακόμη και όταν η Μόσχα εντείνει τις δικές της επιθέσεις και επιθετικές επιχειρήσεις.

Το CNN υπενθυμίζει τις πιο σημαντικές επιτυχίες των ουκρανικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια του πολέμου:

Μυστικά drones

Οι αναλυτές χαρακτήρισαν την επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Ουκρανίας την Κυριακή στις βάσεις βομβαρδιστικών ως την πιο σημαντική του Κιέβου από την αρχή του πολέμου.

Περισσότερα από 40 αεροσκάφη είναι γνωστό ότι χτυπήθηκαν στην επιχείρηση, σύμφωνα με πηγή ασφαλείας της SBU, συμπεριλαμβανομένων στρατηγικών βομβαρδιστικών TU-95 και Tu-22M3 και ενός από τα λίγα εναπομείναντα αεροσκάφη επιτήρησης A-50 της Ρωσίας.

Το Tu-22M3 είναι η πλατφόρμα πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς της Ρωσίας που μπορεί να πραγματοποιεί επιθέσεις με απόκλιση, εκτοξεύοντας πυραύλους από τον ρωσικό εναέριο χώρο πολύ πίσω από τις γραμμές του μετώπου για να παραμένει μακριά από την εμβέλεια των ουκρανικών αντιαεροπορικών πυρών.

Η Ρωσία διέθετε 55 αεροσκάφη Tu-22M3 και 57 Tu-95 στον στόλο της στις αρχές του έτους, σύμφωνα με την έκθεση «Στρατιωτική Ισορροπία 2025» του think tank του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών.

Τα Tu-95 εντάχθηκαν στην πολεμική αεροπορία της Σοβιετικής Ένωσης τη δεκαετία του 1950 και η Ρωσία τα έχει τροποποιήσει για να εκτοξεύουν πυραύλους κρουζ όπως τα Tu-22.

Ο ειδικός σε θέματα στρατιωτικής αεροπορίας Πίτερ Λέιτον δήλωσε ότι η απώλεια των βομβαρδιστικών, τα οποία θα μπορούσαν να μεταφέρουν τους βαρύτερους και ισχυρότερους πυραύλους κρουζ, σημαίνει ότι η Ρωσία θα πρέπει να βασίζεται περισσότερο σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη για μελλοντικές επιθέσεις στην Ουκρανία.

Το καμάρι του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας βυθίστηκε

Μία από τις πρώτες μεγάλες νίκες της Ουκρανίας ήταν η βύθιση του καταδρομικού Moskva, το καμάρι του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας, τους πρώτους μήνες του πολέμου.

Το Moskva ήταν ένα από τα σημαντικότερα πολεμικά πλοία του ρωσικού ναυτικού και η βύθισή του αποτέλεσε ένα τεράστιο πλήγμα για τον στρατό της Μόσχας, ο οποίος εκείνη την εποχή αγωνιζόταν ενάντια στην ουκρανική αντίσταση 50 ημέρες μετά την εισβολή του Πούτιν.

Τον Απρίλιο του 2022, η Επιχειρησιακή Διοίκηση Νότιας Ουκρανίας ισχυρίστηκε ότι το Moskva είχε αρχίσει να βυθίζεται αφού χτυπήθηκε από ουκρανικούς πυραύλους κατά πλοίων Neptune.

Εν τω μεταξύ, η Ρωσία ανέφερε ότι ξέσπασε πυρκαγιά στο καταδρομικό με κατευθυνόμενους πυραύλους, με αποτέλεσμα να εκραγούν πυρομαχικά που υπήρχαν, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στο πλοίο και αναγκάζοντας το πλήρωμά του να το εκκενώσει.

Οι αναλυτές δήλωσαν ότι η απώλειά του χτύπησε σκληρά την καρδιά του ρωσικού ναυτικού μαζί και την εθνική της υπερηφάνεια.

Αυτό που ακολούθησε ήταν μια σειρά από ναυτικές ήττες για τον Στόλο της Μαύρης Θάλασσας της Μόσχας.

Στις αρχές του 2024, έξι θαλάσσια drones, που κινούνταν με τζετ σκι, κατέρριψαν ένα ρωσικό πλοίο με κατευθυνόμενους πυραύλους, το Ιβάνοβετς. Νυχτερινά πλάνα που δημοσίευσαν οι Ουκρανοί έδειχναν Ρώσους να πυροβολούν τα drones καθώς κατευθύνονταν προς το Ιβάνοβετς, προτού τουλάχιστον δύο drones χτυπήσουν το πλαϊνό μέρος του πλοίου, ακινητοποιώντας το και προκαλώντας τεράστιες εκρήξεις.

Ζημιές στη γέφυρα του Κερτς

Κατασκευασμένη μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014, η γέφυρα του Κερτς, μήκους 12 μιλίων, αποτελούσε μια ζωτική γραμμή ανεφοδιασμού για την πολεμική προσπάθεια της Μόσχας στην Ουκρανία και ένα προσωπικό έργο του Πούτιν, που ενσαρκώνει τον στόχο του να συνδέσει τη χερσόνησο με τη Ρωσία.

Η γέφυρα κόστισε στη Ρωσία περίπου 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τον Ιούλιο του 2023, οι ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας ισχυρίστηκαν ότι ανατίναξαν τη γέφυρα χρησιμοποιώντας ένα πειραματικό θαλάσσιο drone. Η επίθεση προκάλεσε ζημιές στους οδικούς άξονες της γέφυρας και, σύμφωνα με Ρώσους αξιωματούχους, σκότωσε δύο πολίτες.

Ο επικεφαλής της SBU, Βασίλ Μάλιουκ, δήλωσε τότε στο CNN ότι η επίθεση στο Κερτς ήταν μια κοινή επιχείρηση με το ουκρανικό ναυτικό.

Η γέφυρα είναι μια κρίσιμη αρτηρία για την τροφοδοσία της Κριμαίας τόσο με τις καθημερινές της ανάγκες όσο και με προμήθειες για τον στρατό.

Μυστηριώδεις δολοφονίες

Αρκετές υψηλόβαθμες προσωπικότητες του ρωσικού στρατού έχουν σκοτωθεί εντός της χώρας τον τελευταίο χρόνο. Είναι σημαντικό ότι η Ουκρανία δεν ανέλαβε ποτέ την ευθύνη για τους φόνους, αλλά είναι αξιοσημείωτο ότι πολλοί από τους νεκρούς έπαιξαν εξέχοντα ρόλο στην επίθεση της Μόσχας.

Τον περασμένο μήνα, ο Ρώσος αντιδήμαρχος και εξέχων βετεράνος του πολέμου, Ζάουρ Αλεξάντροβιτς Γκουρτσίεφ, σκοτώθηκε σε έκρηξη στη νότια Ρωσία. Οι ρωσικές αρχές δήλωσαν ότι διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα για τη δολοφονία, «συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης τρομοκρατικής επίθεσης» που σχετίζεται με την Ουκρανία.

Ο Γκουρτσίεφ είχε εμπλακεί στις ρωσικές επιθέσεις στην ουκρανική πόλη-λιμάνι Μαριούπολη, οι οποίες κατέστρεψαν περίπου το 90% των κατοικιών, σύμφωνα με εκτιμήσεις των Ηνωμένων Εθνών.

Τον Απρίλιο, οι ρωσικές αρχές απήγγειλαν κατηγορίες σε έναν «ουκρανό πράκτορα των ειδικών υπηρεσιών» για τρομοκρατία, μετά τη σύλληψή του σε σχέση με την έκρηξη αυτοκινήτου που σκότωσε τον Ρώσο στρατηγό Γιάροσλαβ Μοσκάλικ, τον αναπληρωτή επικεφαλής της Κεντρικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων του Γενικού Επιτελείου των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Επίσης, τον Φεβρουάριο, ο Άρμεν Σαρκισιάν, ο ιδρυτής μιας φιλορωσικής πολιτοφυλακής στην ανατολική Ουκρανία - που χαρακτηρίστηκε από τις αρχές στο Κίεβο ως «εγκληματικός εγκέφαλος»- πέθανε μετά από βομβιστική επίθεση στο κέντρο της Μόσχας. Η βομβιστική επίθεση έλαβε χώρα σε ένα πολυτελές συγκρότημα κατοικιών στην πρωτεύουσα, ανέφερε τότε το ρωσικό κρατικό μέσο ενημέρωσης TASS.

Η Ουκρανία δεν έχει ποτέ αναλάβει την ευθύνη για τις δολοφονίες, αλλά είναι αξιοσημείωτο ότι υψηλά ιστάμενα πρόσωπα έχουν δολοφονηθεί σε ρωσικό έδαφος.

Πηγή: skai.gr

