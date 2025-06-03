Το Ιράν είναι έτοιμο να απορρίψει την πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό μιας δεκαετιών πυρηνικής διαμάχης, δήλωσε τη Δευτέρα Ιρανός διπλωμάτης, απορρίπτοντάς την καθώς δεν ανταποκρίνεται στα συμφέροντα της Τεχεράνης, ούτε μαλακώνει τη στάση της Ουάσινγκτον σχετικά με τον εμπλουτισμό ουρανίου.

«Το Ιράν συντάσσει μια αρνητική απάντηση στην αμερικανική πρόταση, η οποία θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως απόρριψη της αμερικανικής προσφοράς», δήλωσε στο Reuters ο ανώτερος διπλωμάτης, ο οποίος είναι κοντά στην διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν.

Η πρόταση των ΗΠΑ για μια νέα πυρηνική συμφωνία παρουσιάστηκε στο Ιράν το Σάββατο από τον υπουργό Εξωτερικών του Ομάν, Σαγίντ Μπαντρ Αλμπουσάιντι, ο οποίος πραγματοποίησε σύντομη επίσκεψη στην Τεχεράνη και μεσολαβεί στις συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

Μετά από πέντε γύρους συνομιλιών μεταξύ του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί και του απεσταλμένου του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, παραμένουν αρκετά εμπόδια.

Μεταξύ αυτών είναι η απόρριψη από το Ιράν του αμερικανικού αιτήματος να δεσμευτεί να καταργήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου και η άρνησή του να στείλει στο εξωτερικό ολόκληρο το υπάρχον απόθεμά του σε ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού - πιθανή πρώτη ύλη για πυρηνικές βόμβες.

Η Τεχεράνη λέει ότι θέλει να τελειοποιήσει την πυρηνική τεχνολογία για ειρηνικούς σκοπούς και έχει αρνηθεί εδώ και καιρό τις κατηγορίες των δυτικών δυνάμεων ότι επιδιώκει να αναπτύξει πυρηνικά όπλα.

«Σε αυτήν την πρόταση, η στάση των ΗΠΑ σχετικά με τον εμπλουτισμό σε ιρανικό έδαφος παραμένει αμετάβλητη και δεν υπάρχει σαφής εξήγηση σχετικά με την άρση των κυρώσεων», δήλωσε ο διπλωμάτης, ο οποίος αρνήθηκε να κατονομαστεί λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Ο Αρακτσί δήλωσε ότι η Τεχεράνη θα απαντήσει επίσημα στην πρόταση σύντομα.

Ο Λευκός Οίκος ενθάρρυνε το Ιράν να αποδεχθεί τη συμφωνία.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνική βόμβα. Ο Ειδικός Απεσταλμένος Γουίτκοφ έχει στείλει μια λεπτομερή και αποδεκτή πρόταση στο ιρανικό καθεστώς και είναι προς το συμφέρον του να την αποδεχτεί», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολίν Λίβιτ. «Από σεβασμό για την τρέχουσα συμφωνία, η κυβέρνηση δεν θα σχολιάσει λεπτομέρειες της πρότασης στα μέσα ενημέρωσης».

Η Τεχεράνη απαιτεί την άμεση άρση όλων των περιορισμών που έχουν επιβληθεί από τις ΗΠΑ και βλάπτουν την οικονομία της που βασίζεται στο πετρέλαιο. Ωστόσο, οι ΗΠΑ λένε ότι οι κυρώσεις που σχετίζονται με τα πυρηνικά θα πρέπει να αρθούν σταδιακά.

Δεκάδες ιδρύματα ζωτικής σημασίας για την οικονομία του Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της κεντρικής τράπεζας και της εθνικής πετρελαϊκής εταιρείας, έχουν συμπεριληφθεί στη μαύρη λίστα από το 2018, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, για «υποστήριξη της τρομοκρατίας ή της διάδοσης όπλων».

Η αναβίωση της «μέγιστης πίεσης» κατά της Τεχεράνης από τον Τραμπ μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο περιλαμβάνει αυστηρότερες κυρώσεις και απειλές για βομβαρδισμό του Ιράν εάν οι διαπραγματεύσεις δεν οδηγήσουν σε συμφωνία.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του το 2018, ο Τραμπ εγκατέλειψε την πυρηνική συμφωνία του 2015 της Τεχεράνης με έξι δυνάμεις και επέβαλε εκ νέου κυρώσεις που έχουν παραλύσει την οικονομία του Ιράν. Το Ιράν απάντησε κλιμακώνοντας τον εμπλουτισμό πολύ πέρα ​​από τα όρια της συμφωνίας.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, το Ιράν είχε μέχρι το 2018 περιορίσει το ευαίσθητο πυρηνικό του έργο σε αντάλλαγμα για την άρση των οικονομικών κυρώσεων των ΗΠΑ, της ΕΕ και του ΟΗΕ.

Ο διπλωμάτης δήλωσε ότι η εκτίμηση της «επιτροπής πυρηνικών διαπραγματεύσεων του Ιράν», υπό την επίβλεψη του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ήταν ότι η πρόταση των ΗΠΑ ήταν «εντελώς μονόπλευρη» και δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της Τεχεράνης.

Ως εκ τούτου, είπε ο διπλωμάτης, η Τεχεράνη θεωρεί αυτήν την πρόταση «μη υλοποιήσιμη» και πιστεύει ότι επιχειρεί μονομερώς να επιβάλει μια «κακή συμφωνία» στο Ιράν μέσω υπερβολικών απαιτήσεων.

Η αντίσταση του Ιράν αυξάνει τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή

Τα διακυβεύματα είναι υψηλά και για τις δύο πλευρές. Ο Τραμπ θέλει να περιορίσει τις δυνατότητες της Τεχεράνης να παράγει πυρηνικά όπλα που θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν μια περιφερειακή κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών και ίσως να απειλήσουν το Ισραήλ. Το Ιράν, από την πλευρά του, θέλει να απαλλαγεί από τις καταστροφικές κυρώσεις.

Το Ιράν δηλώνει έτοιμο να αποδεχτεί ορισμένους περιορισμούς στον εμπλουτισμό ουρανίου, αλλά χρειάζεται αδιάσειστες εγγυήσεις ότι η Ουάσινγκτον δεν θα υπαναχωρήσει από μια μελλοντική πυρηνική συμφωνία.

Δύο Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters την περασμένη εβδομάδα ότι το Ιράν θα μπορούσε να σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου εάν οι ΗΠΑ αποδεσμεύσουν παγωμένα ιρανικά κεφάλαια και αναγνωρίσουν το δικαίωμα της Τεχεράνης να επεξεργάζεται ουράνιο για μη στρατιωτική χρήση στο πλαίσιο μιας «πολιτικής συμφωνίας» που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια ευρύτερη πυρηνική συμφωνία.

Το Ισραήλ, ο κύριος εχθρός του Ιράν, το οποίο θεωρεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ως υπαρξιακή απειλή, έχει επανειλημμένα απειλήσει να βομβαρδίσει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας για να εμποδίσει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Ο Αρακτσί, σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Αιγύπτιο ομόλογό του στο Κάιρο, δήλωσε: «Δεν νομίζω ότι το Ισραήλ θα διαπράξει τέτοιο λάθος ώστε να επιτεθεί στο Ιράν».

Η περιφερειακή επιρροή της Τεχεράνης έχει εν τω μεταξύ μειωθεί λόγω των στρατιωτικών οπισθοδρομήσεων που υπέστησαν οι δυνάμεις της και εκείνες των συμμάχων της στον σιιτικό «Άξονα της Αντίστασης», στον οποίο συμμετέχουν η Χαμάς, η Χεζμπολάχ, οι Χούθι στην Υεμένη και οι ιρακινές πολιτοφυλακές.

Τον Απρίλιο, ο υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους Ιρανούς αξιωματούχους να λάβουν σοβαρά υπόψη την προσφορά του Τραμπ για μια νέα συμφωνία ως τρόπο αποφυγής του κινδύνου πολέμου με το Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

