Ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ θα έχει, πιθανότατα, την ίδια εξουσία

Από την αρχή του νέου έτους, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει ερευνήσει το σπίτι ενός δημοσιογράφου, έχει συλλάβει τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, σε στρατιωτικό πλήγμα, έχει απειλήσει να καταλάβει τη Γροιλανδία και να παραβιάσει δεσμεύσεις του ΝΑΤΟ, και έχει ανοίξει ποινική έρευνα κατά του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Τζερόμ Χ. Πάουελ. Το Κογκρέσο έχει αρνηθεί να ασκήσει τις εξουσίες του σε ζητήματα πολέμου, και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επικαλέστηκε τον Νόμο περί Εξέγερσης για να καταστείλει διαδηλώσεις στη Μινεάπολη, όπου ένας πράκτορας της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων πυροβόλησε θανάσιμα έναν πολίτη των ΗΠΑ.

Και είναι μόλις Ιανουάριος.

Οι ρωγμές που ακούγονται δεν είναι η δημοκρατία που καταρρέει, αλλά μια δημοκρατία-ρεπούμπλικα που λεπταίνει, όπου η εκτελεστική εξουσία επεκτείνεται και οι συνταγματικοί περιορισμοί αποδυναμώνονται. Σε προηγούμενες γενιές, οποιοδήποτε από αυτά τα γεγονότα θα μπορούσε να είχε καθορίσει μια ολόκληρη προεδρία. Σήμερα, όμως, μοιράζονται την ίδια πρώτη σελίδα.

Ταιριαστά, το πιο ορατό σύμβολο αυτής της λέπτυνσης της δημοκρατίας είναι η ICE, της οποίας οι ενέργειες σε όλη τη χώρα έχουν γίνει συνώνυμο της ανεξέλεγκτης ομοσπονδιακής εξουσίας. Οι Αμερικανοί αποδοκιμάζουν ολοένα και περισσότερο την πολιτική απελάσεων του Τραμπ και τις τακτικές της ICE, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις της περασμένης εβδομάδας. Όμως θα χρειαστεί ακόμη ένας χρόνος μέχρι οι ψήφοι τους να εγκαταστήσουν ένα νέο Κογκρέσο. Αυτό κάνει τη διακυβέρνηση να μοιάζει λιγότερο δημοκρατική. Και η εξαιρετική επιείκεια που επιδεικνύουν τα άλλα δύο σώματα προς τον Λευκό Οίκο κάνει τη διακυβέρνηση να φαίνεται λιγότερο αντιπροσωπευτική. Πρόκειται για μια δημοκρατική δημοκρατία στη δομή και στη διαδικασία, αλλά κυβερνά με ολοένα μικρότερο σεβασμό προς τον λαό και συμπεριφέρεται σαν να φοβάται τον πρόεδρο, μια δημοκρατία μόνο κατ’ όνομα.

Παρά ταύτα, η κυβέρνηση έχει αντέξει. Δεν υπήρξε κάποια εθνικής κλίμακας συνταγματική κρίση. Καμία ρήξη αρκετά δραματική ώστε να επιβάλει επανεκκίνηση. Για τα σημερινά θεσμικά όργανα, είναι σε μεγάλο βαθμό «δουλειές ως συνήθως». Η εκτελεστική εξουσία επιδεικνύει τη δύναμή της, η νομοθετική αποσύρεται από τη δική της και η δικαστική εξουσία προστατεύει την προεδρία και χαλαρώνει τις ομοσπονδιακές εγγυήσεις για τους πολίτες. Όμως η προκύπτουσα ανισορροπία καθιστά ολοένα και δυσκολότερο τον έλεγχο μιας αποθρασυμένης εκτελεστικής εξουσίας, ιδίως όταν οι κομματικές πιστότητες υπερισχύουν σχεδόν των πάντων. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι ότι το σύστημα θα αποτύχει, αλλά ότι οι θεσμοί του και το κοινό θα συνηθίσουν τις προεδρικές υπερβάσεις.

Οι υποκρισίες και οι αθετημένες υποσχέσεις της κυβέρνησης Τραμπ ήδη περνούν σε μεγάλο βαθμό χωρίς έλεγχο, γεγονός που υποδηλώνει ότι η εξοικείωση με μια «λεπτή» δημοκρατία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Δικαιολόγησε τη στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα κατηγορώντας τον Μαδούρο ότι συνωμοτεί για τη διακίνηση κοκαΐνης, ενώ ταυτόχρονα απένειμε χάρη σε έναν πρώην πρόεδρο της Ονδούρας που εκτίει ποινή για τη διακίνηση τουλάχιστον 400 τόνων κοκαΐνης. Παρουσιάζεται ως υπέρμαχος των δικαιωμάτων των πολιτειών, ενώ απειλεί να καταλάβει τη Μινεσότα με ομοσπονδιακές δυνάμεις και στοχοποιεί τους εκλεγμένους αξιωματούχους της πολιτείας. Ισχυρίζεται ότι υπερασπίζεται την Πρώτη Τροπολογία, ενώ χρησιμοποιεί σπρέι πιπεριού κατά διαδηλωτών και εκφοβίζει τον Τύπο. Ακόμη και η διακηρυγμένη αγάπη του για την αξιοκρατία αναιρείται από την αποδοχή, εκ μέρους του Τραμπ, ενός μεταλλίου Νόμπελ Ειρήνης που ανήκε σε άλλον.

Αυτές οι αντιφάσεις είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου: Όταν δημοσιογράφοι ρώτησαν τον Τραμπ για τα όρια της εξουσίας του, απάντησε: «Η δική μου ηθική. Το δικό μου μυαλό. Είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να με σταματήσει».

Οι δημοκρατικές δημοκρατίες δεν είναι σχεδιασμένες να βασίζονται στην προσωπική αυτοσυγκράτηση των προέδρων, κάτι τέτοιο καθιστά τη διακυβέρνηση αυθαίρετη και, ενίοτε, επικίνδυνη. Η ιστορία το δείχνει ξεκάθαρα. Το 1942, ο πρόεδρος Φράνκλιν Ντ. Ρούζβελτ χρησιμοποίησε ανεξέλεγκτη εκτελεστική εξουσία για να στοχοποιήσει Ιάπωνες Αμερικανούς, διατάσσοντας τον εγκλεισμό τους χωρίς δίκαιη διαδικασία, σε μια επιχείρηση που επικυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο. Δεκαπέντε χρόνια αργότερα, ο πρόεδρος Ντουάιτ Ντ. Αϊζενχάουερ ανέπτυξε ομοσπονδιακά στρατεύματα σε ένα λύκειο του Αρκάνσας για να επιβάλει το Σύνταγμα, χρησιμοποιώντας την εκτελεστική εξουσία ώστε η πολιτεία να συμμορφωθεί με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου κατά του φυλετικού διαχωρισμού. Ο πρόεδρος Αβραάμ Λίνκολν προώθησε τη χειραφέτηση με εκτελεστικό διάταγμα, και ο πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα χρησιμοποίησε εκτελεστική δράση για να προστατεύσει προσωρινά παιδιά μεταναστών χωρίς έγγραφα από την απέλαση. Αντιθέτως, ο Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει μονομερή εξουσία για να στοχοποιήσει μετανάστες βάσει εθνότητας και εθνικής καταγωγής για απομάκρυνση.

Αυτές οι ενέργειες διαφέρουν ως προς τον σκοπό και τις συνέπειες, αλλά μοιράζονται ένα κοινό χαρακτηριστικό: Η πρόσβαση των ανθρώπων στα συνταγματικά τους δικαιώματα εξαρτάται από την προεδρική βούληση. Ο κίνδυνος δεν σχετίζεται τόσο με το ποιος βρίσκεται στο Οβάλ Γραφείο, όσο με το ότι το σύστημα μαθαίνει να αποδέχεται την εκτελεστική υπέρβαση, όποιος κι αν είναι ο πρόεδρος. Κάθε προσαρμογή σηματοδοτεί ότι τα όρια είναι διαπραγματεύσιμα· κάθε διαδοχική κυβέρνηση κληρονομεί την αυτονομία που κανονικοποίησαν οι προηγούμενες.

Για πολλούς Αμερικανούς, αυτή η λέπτυνση δεν είναι κάτι καινούργιο. Μαύροι Αμερικανοί, αυτόχθονες λαοί, μετανάστες και όσοι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας έχουν από καιρό βιώσει μια δημοκρατία που είναι δημοκρατική στα χαρτιά αλλά μη αντιπροσωπευτική στην πράξη. Οι εκλογές διεξάγονται. Οι διαμαρτυρίες συνεχίζονται. Ο νόμος υπάρχει. Όμως η επιρροή είναι περιορισμένη και οι προστασίες άνισες, υπό όρους και εύθραυστες. Κάποιοι συναντούν την ομοσπονδιακή κυβέρνηση ως μια αφαίρεση. Άλλοι την αντιμετωπίζουν μέσω της ένοπλης επιβολής της.

Η προσδοκία μιας άμεσης επαναφοράς, ότι μια αλλαγή στον Λευκό Οίκο θα αποκαταστήσει την ισορροπία, είναι εσφαλμένη. Οι «λεπτές» δημοκρατίες δεν αυτοθεραπεύονται χωρίς παρέμβαση. Απαιτούν σκόπιμη δράση: το Κογκρέσο να ανακτήσει τις εξουσίες του, τα δικαστήρια να επιμείνουν σε όρια και η εκτελεστική εξουσία να λογοδοτεί και στα δύο, μαζί με τον λαό. Χωρίς αυτή τη δουλειά, τα σημερινά προηγούμενα θέτουν τη βάση για το αύριο, αφήνοντας τη δημοκρατία άθικτη στη δομή αλλά εύθραυστη στην ουσία.

Τελικά, ο κίνδυνος δεν είναι ότι η δημοκρατία θα καταρρεύσει μέσα σε μια νύχτα, αλλά ότι θα ραγίσει αργά, συνηθίζοντας σε μια ανεξέλεγκτη εκτελεστική εξουσία, μια χώρα που γλιστρά πάνω σε λεπτό πάγο.

