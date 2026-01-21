Ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Λαρς Κλίνγκμπαϊλ προειδοποίησε για την πρόωρη αισιοδοξία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με την υπαναχώρησή του την Τετάρτη από τις απειλές του να επιβάλει δασμούς ως μοχλό πίεσης για την κατάληψη της Γροιλανδίας, δηλώνοντας ότι μια συμφωνία είναι ορατή.

«Είναι καλό που συμμετέχουν σε διάλογο, αλλά πρέπει να περιμένουμε λίγο και να μην ελπίζουμε πολύ νωρίς», δήλωσε ο Κλίνγκμπαϊλ στο γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο ZDF, μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, με επίκεντρο μια μελλοντική συμφωνία για τη Γροιλανδία.

