Συνομιλίες – εξπρές Ρωσίας και Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη χωρίς συμφωνία για εκεχειρία

Της Αθηνάς Παπακώστα

Ρωσία και Ουκρανία αποτυγχάνουν για ακόμη μία φορά να καταλήξουν σε συμφωνία για εκεχειρία. Ο δεύτερος γύρος συνομιλιών ανάμεσα στις δύο εμπόλεμες πλευρές ολοκληρώθηκε στην Κωνσταντινούπολη με Μόσχα και Κίεβο να δεσμεύονται απλώς σε ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου.

Σύμφωνα με την ουκρανική αντιπροσωπεία, η Μόσχα απέρριψε για ακόμη μία φορά μία άνευ όρων εκεχειρία, έναν όρο – κλειδί για το Κίεβο αλλά και τους συμμάχους του στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως τόνισε ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας και υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, το Κίεβο επιμένει σε μία πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, διάρκειας 30 ημερών σε ξηρά, θάλασσα και αέρα. Προσέθεσε δε πως το Κίεβο παρέδωσε τους όρους του στη ρωσική πλευρά «μερικές ημέρες πριν», αλλά η Μόσχα, αντιθέτως, δεν έπραξε κάτι τέτοιο και περίμενε να το πράξει κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη.

Από την πλευρά της, η ρωσική αντιπροσωπεία, σε ξεχωριστή ενημέρωση προς τα Μέσα Ενημέρωσης, τόνισε ότι πρότεινε εκεχειρία δύο – τριών ημερών σε ορισμένες περιοχές που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του μετώπου, χωρίς όμως να προβεί σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Τελικά, στις συνομιλίες της Δευτέρας στη γείτονα - οι οποίες διήρκησαν κάτι παραπάνω από μία ώρα - Ρωσία και Ουκρανία αρκέστηκαν στο να συμφωνήσουν στην ανταλλαγή των άρρωστων και βαριά τραυματισμένων αιχμαλώτων πολέμου, καθώς επίσης και εκείνων που είναι κάτω των 25 ετών. Το χρονικό πλαίσιο για κάτι τέτοιο παραμένει προς το παρόν άγνωστο με τον επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας, Βλαντιμίρ Μεντίνσκι, να προσθέτει πως η Ρωσία, την επόμενη εβδομάδα, θα παραδώσει στην Ουκρανία σορούς 6.000 Ουκρανών στρατιωτών.

Σύμφωνα με την ουκρανική αντιπροσωπεία, το Κίεβο αναμένει την απάντηση των Ρώσων στην ουκρανική πρόταση μέχρι το τέλος Ιουνίου, ενώ, παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει προετοιμασία για συνομιλίες ανάμεσα στον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλάντιμιρ Πούτιν. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, ούτε σε αυτό το ζήτημα έχει υπάρξει πρόοδος.

Η Μόσχα απορρίπτοντας μία πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, μιλά για «ειρήνη διαρκείας», επαναλαμβάνοντας τις μαξιμαλιστικές της αξιώσεις, που περιλαμβάνουν παραχωρήσεις της Ουκρανίας σε κρίσιμα ζητήματα κυριαρχίας και ασφάλειας, με το Κίεβο και τους συμμάχους του να υπογραμμίζουν πως οι όροι της Μόσχας δεν αποτελούν τίποτε λιγότερο πέρα από τη συνθηκολόγηση της Ουκρανίας.

Αν και οι προτάσεις εκεχειρίας και της Ρωσίας και της Ουκρανίας δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, ρωσικά κρατικά Μέσα Ενημέρωσης δημοσίευσαν σημεία-κλειδιά του ρωσικού μνημονίου για την εκεχειρία.

Σύμφωνα με αυτά, η Ρωσία ζητεί την επίσημη αναγνώριση διεθνώς της προσαρτημένης χερσονήσου της Κριμαίας, αλλά και των ουκρανικών περιοχών του Λουγκάνσκ, του Ντόνετσκ, της Ζαπορίζια και της Χερσώνας καθώς και την απομάκρυνση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων από τα εν λόγω εδάφη. Επίσης, ζητεί την ουδετερότητα της Ουκρανίας και την απαγόρευση οποιασδήποτε στρατιωτικής δραστηριότητας από τρίτες χώρες στο έδαφός της, περιορισμό του μεγέθους του ουκρανικού στρατού, τη ρωσική ως επίσημη γλώσσα και την άρση των υφιστάμενων διεθνών κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.