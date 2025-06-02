Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ παραμένει «έτοιμος» να συναντηθεί με Ζελένσκι και Πούτιν στην Τουρκία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παραμένει «έτοιμος» να μεταβεί στην Τουρκία για μια συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπός του Κάρολιν Λέβιτ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος «έχει ήδη πει ότι θα ήταν έτοιμος εάν συνέβαινε αυτό, όμως θέλει αυτοί οι δύο ηγέτες και οι δύο πλευρές να καθίσουν μαζί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», είπε η αξιωματούχος σε δημοσιογράφους, αφού ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πρότεινε εκ νέου τη διεξαγωγή μιας συνόδου αυτού του είδους μετά τη συνάντηση μεταξύ ρωσικής και ουκρανικής αντιπροσωπείας σήμερα στην Κωνσταντινούπολη.

Ικανοποίηση Ερντογάν για τις συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας: Θα επιδιώξουμε τριμερή συνάντηση Πούτιν, Ζελένσκι, Τραμπ

Η Τουρκία θα προχωρήσει σε πρωτοβουλίες για να φέρει στο ίδιο τραπέζι τους προέδρους της Ρωσίας και της Ουκρανίας, Βλαντίμιρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε νωρίτερα τη Δευτέρα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εκφράζοντας την πρόθεσή του να φιλοξενήσει τη συνάντηση είτε στην Άγκυρα είτε στην Κωνσταντινούπολη. Παράλληλα, ο Ερντογάν εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις σημερινές συνομιλίες των δύο πλευρών στην Κωνσταντινούπολη, χαρακτηρίζοντάς τες «εξαιρετικές».

«Η επιθυμία μου είναι να φέρω τον Πούτιν και τον Ζελένσκι μαζί στην Κωνσταντινούπολη ή στην Άγκυρα. Επίσης, να προσκαλέσω και τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε αυτή τη συνάντηση… Θα αναλάβουμε βήματα για την πραγματοποίησή της μετά τις τελευταίες συνομιλίες», δήλωσε ο Ερντογάν μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στην Άγκυρα.

Ρωσία και Ουκρανία διεξήγαγαν σήμερα συνομιλίες σήμερα στην Κωνσταντινούπολη, με την ουκρανική πλευρά να δηλώνει ότι η Ρωσία εξακολουθεί να απορρίπτει την πρόταση για άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, σημειώνοντας παράλληλα ότι το Κίεβο δεν ήταν σε θέση να απαντήσει άμεσα στις ρωσικές προτάσεις, καθώς το σχετικό υπόμνημα της Μόσχας παραδόθηκε μόλις τη Δευτέρα.

Πηγή: skai.gr

