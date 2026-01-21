Τζόρτζια Μελόνι: «Θετική η ανακοίνωση του Τραμπ για απόσυρση των δασμών»

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η ζόρτζια Μελόνι αποδέχεται θετικά την ανακοίνωση του προέδρου Τραμπ για απόσυρση των δασμών που είχαν προγραμματιστεί να επιβληθούν την 1η Φεβρουαρίου.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός τονίζει τη σημασία της συνέχισης του διαλόγου μεταξύ συμμάχων, όπως είχε υποστηρίξει η Ιταλία από την αρχή.

«Δέχομαι θετικά την ανακοίνωση του προέδρου Τραμπ, για απόσυρση των δασμών οι οποίοι προβλέπονταν να επιβληθούν την 1η Φεβρουαρίου σε βάρος ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

«Όπως η Ιταλία υποστήριζε ανέκαθεν, είναι βασικής σημασίας να συνεχίσει να ευνοείται ο διάλογος μεταξύ σύμμαχων», προσθέτει η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

